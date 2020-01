Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), die Baubeigeordnete Bettina Fiedler (CDU) und der Architekt Thomas Brückner besichtigten das sich in der Sanierung befindliche Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule in Saalfeld.

Hoher Zeitverzug beim Bau der Scholl-Schul-Mensa in Saalfeld

Auf Saalfelds größter Baustelle gibt es Probleme. Derzeit wird das Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule für 7,5 Millionen Euro komplett saniert. Die Schüler werden im aktuellen Schuljahr in Ausweichgebäuden in der Saalfelder Bahnhofsstraße und in Unterwellenborn unterrichtet. Die Sanierung des Altgebäudes befinde sich im Zeit- und Kostenrahmen, wie der Saalfelder Architekt Thomas Brückner dem Bürgermeister Steffen Kania und der Baudezernentin Bettina Fiedler (beide CDU) am Donnerstag bei einer Baustellenbesichtigung erklärte. Alle Firmen arbeiteten einwandfrei, sagte Brückner - bis auf eine.

Etzelbacher Tiefbaufirma in der Kritik Gemeint ist eine Tiefbaufirma aus Etzelbach (Uhlstädt-Kirchhasel), die laut Brückner mit dem Rohbau der neuen Mensa für die Scholl-Schule im Zeitverzug sei. Dieser Mensa-Rohbau hätte laut ursprünglichem Bauplan bereits am 18. Oktober 2019 fertig sein müssen. Ebenso sei noch ein Aufzug im Schulaltbau im Zeitverzug. Dieser hätte am 24. Januar fertig sein sollen. Dadurch entstünden Zeitverzögerungen, da etwa für den Bau der Sanitäranlagen der Aufzug benötigt werde. „Du siehst niemanden. Es passiert nichts“ Architekt Brückner erklärte resigniert: „Wir haben große Angst, dass es nicht funktioniert.“ Augenscheinlich waren am Donnerstag dieser Woche lediglich erste Baugrund-vorbereitende Arbeiten am Mensa-Standort vorgenommen worden. Bauarbeiter der Etzelbacher Firma waren am Donnerstagvormittag nicht vor Ort. „Du siehst niemanden. Es passiert nichts“, ärgert sich Brückner: „Hier müssten zehn bis 15 Mann permanent arbeiten.“ Brückners Angaben zufolge liege die Tiefbaufirma 13 Wochen im Verzug. Das Problem sind die Fertigteile aus Beton, aus denen die Mensa gebaut werden soll, erklärte der Architekt. Eigentlich sollten diese Betonfertigteile aus einem Betonwerk aus der Nähe von Gera kommen. Dieses habe Ende Oktober mitgeteilt, es stelle alle Arbeiten für die Mensa ein, da die Etzelbacher Firma keinen Auftrag erteilt habe. Nun sei eine Betonfirma bei Koblenz beauftragt worden, so Brückner. Aber er wisse nicht, ob diese die benötigten Betonelemente liefern werde. „Wir geben uns alle Mühe“ Die Mensa werde „so kurzfristig wie möglich“ fertiggestellt, erklärte Steffen Anders, Gesellschafter und Geschäftsführer der Etzelbacher Firma, am Donnerstag auf Anfrage. Er werde kurzfristig neue Arbeitskräfte mobilisieren und auch am Samstag arbeiten lassen. Anders: „Wir geben uns alle Mühe.“ Das neue Betonwerk mit Firmensitz bei Konstanz werde die Betonteile liefern können - „bis auf zwei“. Diese würde nun von einem Betonwerk bei Neustadt geliefert. Gar nicht lieferbar sei eine Zwischenwand, da sie nicht transportabel sei. Diese Wand müsse nun vor Ort auf der Baustelle durch Einschalung entstehen. Der Zeitverzug beim Mensa-Bau könnte die Rückkehr der Schüler zum neuen Schuljahr Ende August infrage stellen. Das Bestandsschulgebäude werde fertig sein, versichert Brückner. Doch wo, fragt sich der Bürgermeister, „sollen die Schüler ihr Mittag essen?“ Es gebe Ausweichmöglichkeiten, die genutzt werden könnten, etwa die Turnhalle. Oder der Umzugstermin werde verschoben auf die Herbstferien, die allerdings mit zwei Wochen relativ kurz sind für den Umzug. Diese Fragen müssten nun gemeinsam mit den Schulleitern und Lehrern diskutiert werden. Auf die Frage dieser Redaktion, um die Mensa bis zum neuen Schuljahr steht, erklärte der Etzelbacher Baufirmenchef: „Ich denke ja,.“ Und: „Wir können das absichern.“