Hospizfreunde im Schwarzatal können Runde für Runde Gutes tun

Der Förderverein peilt zur wichtigsten Spendenveranstaltung des Jahres einen neuen Rekord dank eine neuen Laufsponsors an

Auch wenn es noch eine Weile hin ist, wer dem Schwarzatalhospiz etwas Gutes tun will, sollte sich schon jetzt den 26. August im Kalender markieren. Dann veranstaltet der Förderverein erneut den Spendenlauf.

Landläufig oft unbekannt ist nämlich eine Besonderheit in der finanziellen Konstruktion eines Hospizes: Die Kosten für eine Palliativversorgung werden in Thüringen zwar größtenteils von den Krankenkassen übernommen, dennoch müssen fünf Prozent von einem Verein getragen werden. Der Topf, aus dem diese fünf Prozent bestritten werden, soll sich nun am Samstag, 26. August, bei der sechsten Auflage des Spendenlaufs in Katzhütte füllen.

Franziska Steinert schreibt im Namen der Veranstalter: "Die ausgeschriebenen Strecken für Läufer ab 12 (800 Meter/3200 Meter), Walker (1500 Meter) und Kinder bis 11 (400 Meter) können zwischen 14 und 16.30 Uhr (Zielschluss), so oft zurückgelegt werden, wie jeder mag.

Die Spende der Läuferperson (Firmen, Vereine, Arbeitgeber oder ähnliches) gilt als Startgeld; zwingend erforderlich ist ein „Sponsor“ natürlich nicht, wie der Verein betont. Die Läufer selbst können einen selbst bestimmten Betrag als Startgebühr (vor Ort oder per Überweisung) einzahlen. Dank eines besonders großzügigen Spenders werden in diesem Jahr pro gelaufenem Kilometer zusätzlich 50 Cent gespendet. Natürlich, so betont der Förderverein, kann auch eine Spendenquittung ausgestellt werden.

Wer nicht selbst laufen, aber die Idee unterstützen möchte, ist eingeladen, die Sportler möglichst enthusiastisch anzufeuern.

Zwischen 13 und 16 Uhr werden die Startnummern an der Sporthalle ausgegeben. Die Halle kann von den Läufern zum Umziehen und Duschen genutzt werden. Damit Läufer und Zuschauer bei Kräften bleiben, kümmert sich der Verein um die Versorgung und ein kleines Rahmenprogramm. Um 17 Uhr erfolgt die Siegerehrung. Auf die Sportler mit der höchsten Rundenzahl (Wertung Kinder und Erwachsene) warten Medaillen.

Weitere Informationen zum Veranstaltungstag erteilt Frau Franziska Steinert, per E-Mail unter buero@schwarzatalambulatorium.de oder Telefon, montags bis freitags, von 9 Uhr bis 11 Uhr, unter: 036781/ 31120. Unter den genannten Kontaktdaten ist auch eine Anmeldung möglich, oder man kann dafür auch im Schwarzatalhospiz selbst vorbeikommen.