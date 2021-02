Hürden im Jubiläumsjahr

Für das Rudolstädter Erlebnisbad Saalemaxx ist 2021 Jubiläumsjahr. Auch wenn der eigentliche Geburtstag erst Anfang Dezember ansteht. 20 Jahre ist es dann her, als das Bad mit großem Tamtam eröffnet wurde. Ein Grund zum Feiern. Gern, nur wie?

Im Bad herrscht derzeit große Stille. Kein Kinderlachen, keine Freizeitsportler, die ihre Bahnen ziehen, keine Wellness-Fans, die in Sauna oder Badehaus entspannen. Und das seit Monaten. Feiern? Mit vielen Leuten? Das passt gerade so gar nicht. Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen. Und dann will man vorbereitet sein im Saalemaxx.

Deshalb tüftelt man dort jetzt an neuen Marketing-Ideen. Und lässt sich etwas einfallen, um das Jubiläum nicht sang- und klanglos verstreichen zu lassen. Man darf gespannt sein.

Wie man neue Ideen erfolgreich umsetzt und sich auch gegen Widerstände behauptet, hat das Saalemaxx-Team in der Vergangenheit schon bewiesen. Stichwort: Ferienhäuser. Wie gut diese ankommen, kann man bei einem Blick auf die Bewertungen beim Buchungsportal Booking.com sehen. Auch wirtschaftlich war man gut aufgestellt. Bis Corona alles stoppte. Und damit eine Diskussion wieder anschob, die zwischenzeitlich schon fast aus dem Blickfeld geraten war: die ums Geld.