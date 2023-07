"Hüttenpower" an der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn

Unterwellenborn Verein Kulturpalast beschreitet gemeinsam mit den FakeZ' neue Wege und hofft in der Zukunft auf größeren Zuspruch

Ganz neue Wege beschritten die Mitglieder des Vereins Kulturpalast Unterwellenborn am vergangenen Samstag. Zur Hüttenpower luden sie am Abend gemeinsam mit der Rockband FakeZ´ aus Saalfeld vor das imposant angestrahlte Industriedenkmal.

"Ca. 200 Gäste besuchten das top organisierte Event und ließen sich von den erfahrenen Musikern in Stimmung bringen. So rockte es vor dem Haus bis spät in die Nacht hinein", berichtet Steffen Palm vom Vereinsvorstand im Nachgang der Veranstaltung. "Sehr moderate Preise, ein großer, extra errichteter Parkplatz und ein von den Mitgliedern betriebener Tresen, an dem sich keine Schlangen bildeten, machten den Abend zum Erlebnis", so Palm.

Der Wunsch vieler Gäste, so etwas bald wieder zu veranstalten, habe den Verein mit Wohlwollen erreicht. Man hoffe, dass sich solche kleinen „Erfolge“ herumsprechen, um beim nächsten Open Air noch mehr Gäste begrüßen zu können.