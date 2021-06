Hunderte Schwertlilien blühen in Teichröda

Teichröda. Auf ihre Blütenpracht wird Inge Höhn in Teichröda von vielen angesprochen

Schöne Blumen sind ihre Leidenschaft. Seit 40 Jahren hegt und pflegt Inge Höhn aus Teichröda ihren Bauerngarten. Aber so eine Pracht wie dieses Jahr hat sie selten erlebt. Überall recken Schwertlilien ihre Köpfe gen Sonne. Und das in den verschiedensten Farben von Lachs über Blau bis Weinrot. Mehr als 1800 Blüten hat sie bisher gezählt. Jeden Morgen geht die Rentnerin durch ihren Garten und entfernt verwelkte Blüten, damit wieder neue nachwachsen können. Auch viele Zaungäste haben ihre Freude an der Farbenvielfalt.