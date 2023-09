Hundeschwimmtag beendet die Saison im Freibad Saalfeld

Saalfeld Fünfte Auflage der Veranstaltung am Sonnabend - Zweibeinige Badegäste sind am Freitag zum letzten Mal willkommen

Die diesjährige Outdoor-Badesaison neigt sich dem Ende entgegen. Doch bevor das Freibad Saalfeld nach dem letzten Badetag endgültig in die Winterpause geht, bietet die Saalfelder Bäder GmbH noch ein besonders „tierisches Vergnügen“ an und lädt am Samstag, dem 16. September 2023, zum 5. Saalfelder Hundeschwimmtag ein. Zwischen 10 und 16 Uhr dürfen die Hunde laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung "nach Herzenslust in den Becken planschen", die während der regulären Saison den Menschen vorbehalten sind.

„Viele Hunde lieben das Schwimmen und das Spielen mit Artgenossen. An diesem Tag können sie beides“, erläutert Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH. „Durch das eingezäunte Freibadgelände können die Vierbeiner nicht ausbüxen und ganz ohne Leinenzwang über die Liegewiesen um die Wette rennen.“

Einnahmen gehen an den Tierschutzverein

Das Freibad ist an diesem Tag ausschließlich für Hunde und ihre Besitzer geöffnet. Am Eingang werden Kot-Tüten für die Vierbeiner ausgereicht, damit das Freibadgelände seinen gepflegten Charakter behält. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro pro Hund, Besitzer haben freien Eintritt. Alle Einnahmen werden an den Tierschutzverein Saalfeld und Umgebung gespendet.

Hygienische Bedenken für die nächste Freibadsaison gibt es nicht - das Wasser aus diesem Jahr wird abgelassen, die Becken, Pumpen und Filter intensiv gereinigt und vor Saisonbeginn 2024 mit frischem Wasser befüllt.

Schwimmhalle und Sauna sind bereits geöffnet

Während das Freibad seine Pforten schließt, sind Schwimmhalle und Sauna seit dem 4. September wieder geöffnet. Ab dieser Woche finden wieder regelmäßig das „Schwimmen ins Wochenende“ (freitags 19 – 22 Uhr) und der Aquafun-Spielenachmittag (samstags 12 – 14 Uhr) statt.

Am Freitag haben die zweibeinigen Badegäste letztmalig in diesem Jahr die Gelegenheit zum Outdoor-Baden im Saalfelder Freibad.