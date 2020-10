IBA-Projektleiter: Baustart in Saalfeld-Beulwitz noch 2021

Zum Abschluss stellten sich alle Beteiligten auf eine Mauer, der Beuwitzer Straße zugewandt. Das soll, erklärte Torsten Klafft vom Berliner Architekturbüro Nonconform, ein Zeichen dafür sein, dass sich nicht nur der Saalfelder Stadtteil Ehemalige Beulwitzer Kaserne in den nächsten Jahren ändern wird, sondern auch die Beulwitzer Straße.

Der IBA-Prozess begann in Saalfeld vor vier Jahren

Im Rahmen der Interkulturelle Woche feierten die Beulwitzer am Donnerstag im Beisein von Bürgermeister Steffen Kania (CDU) ein Fest unter dem Titel „Beulwitz do it“. Nur getan hat sich in Sachen Bau eines Willkommenszentrums an der Beulwitzer Straße bisher wenig. Oder wie es der Projektleiter der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen, Bertram Schiffers, ausdrückte: „Wir sind auf der Langstrecke unterwegs.“ Bereits vor vier Jahren waren die entsprechenden Unterschriften getätigt worden. Da hieß der Saalfelder Bürgermeister noch Matthias Graul.

Noch Ende August dieses Jahres musste sich Thüringens Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, Benjamin Hoff (Linke), vor Ort anhören, dass in Beulwitz die Säge klemmt. Der Knackpunkt ist der Wunsch, dass Werkhaus mit Baukosten von unter einer Millionen Euro als gemeinsamen Prozess mit den Beulwitzern zu errichten, inklusive mehrerer Selbstbauphasen. Das erhöht die bürokratischen Hürden, etwa bei den Ausschreibungen.

„Hoff und alle Förderstellen stehen hinter unserem Projekt“

Nun jedoch soll es plötzlich flutschen und Bürgermeister Kania vernahm es mit freudigem Skeptizismus: Noch 2021 soll, so verkündete es IBA-Projektleiter Schiffers, in Beulwitz auf einer Fläche, die jetzt noch Parkplatz ist, Baubeginn sein. „Hoff und alle Förderstellen stehen hinter unserem Projekt“, erklärte Schiffers: „Den Baustart kriegen wir 2021 auf alle Fälle hin.“ Der Bau soll „nicht anonym wie ein Raumschiff landen“. Schiffers: „Hier baut nicht einfach ein Amt ein Haus.“ Es handele sich um eine gesellschaftliche Aufgabe, „um ein gemeinschaftliches Projekt“. Kania hörte vom neuen Schwung gern und begrüßte 2021 als Startjahr, erklärte aber, „wenn es etwas später wird, ist es auch nicht schlimm“. Schließlich: „Hier geht Qualität vor Eile.“

Ein Zeichen dessen, dass Beulwitz tatsächlich in den Genuss der Bund-Länder-Städtebauförderung für ein modulares Stadtteilzentrum kommt, ist die Tatsache, dass Saalfelds kinderreichster Stadtteil nun nicht mehr nur IBA-Kandidat ist, sondern offiziell als IBA-Projekt anerkannt ist. Eine entsprechende Urkunde überreichte Schiffers an den Bürgermeister und an den projektbeteiligten Geschäftsführer des Bildungszentrum (bz), Christoph Majewski.

Großer Beifall für die Models der Modeschau

Äußerer Höhepunkt des Festes am Donnerstag war eine Modeschau, entstanden unter der Ägide der Saalfelder Modemacherin Judith Skodlerak. Die junge Designerin erklärte, die mit großem Beifall vorgeführte Kleidung sei in freier Kreativität entstanden - „je nach dem, was uns bewegt und beschäftigt hat“. Judith Skodlerak kündigte an, dass sich die Mode-Interessierten in Beulwitz künftig ein Mal in der Woche treffen wollen. Wer mitmachen wolle, könne dabei sein. Mit Vergnügen hörten die Beulwitzer auch zwei Gitarren-Darbietungen der jungen Beulwitzerinnen Johanna und Anna-Lisa. Beide nutzen den Gitarren-Unterricht der Gitarrenschule Scherber, der in Beulwitz angeboten wird.

Abschließend referierte Torsten Klafft vom Berliner Architekturbüro Nonconform über das von ihm erstellte „Aktionsraumkonzept“, bei dem die Beulwitzer Straße eine besondere Rolle spiele. Im Moment sei diese „eine Gefahrenquelle für die Anwohner“. Darum „wollen wir die Straße in ihrem Charakter ändern“, so Klafft. Künftig sollen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein, so seine Vorstellung. Vielleicht, meint er, könne die Beulwitzer Straße „eine Keimzelle für eine neue Mobilität in Saalfeld sein“. Denn: „Integration sollte ja nicht heißen, dass jeder ein eigenes Auto haben muss“.