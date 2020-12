Wenn Sie wie ich schon ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten herumtappen, dann kennen Sie wahrscheinlich den Effekt, wie sich die Heldenorte der Kindheit miniaturisieren. Der Baum, den wir mit zittrigen Knien bis in die Krone erklommen haben, ist auf alten Fotos kaum größer als das Thälmann-Denkmal daneben, der Rodelhang, und der See, den wir per Floß im März überquerten, genau genommen ein Teich, in dem man an fast jeder Stelle stehen kann. Was für eine Enttäuschung!

Gut möglich, dass die Illusion auch andere Bereiche der Erinnerung romantisch überlagert, aber ich bilde mir ein, dass Rücksicht, Solidarität und Mitgefühl zu den Grundtugenden gehören, mit denen meine Generation aufwuchs. Wir sind, verdammt noch mal, aufgestanden, wenn ein älterer Mensch in der Bahn keinen Platz fand, haben unsere Bedürfnisse zurückgestellt. Wir haben Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist, getröstet. Nicht, weil es sich gehörte, sondern weil wir es fühlten.

Was sich derzeit an den virtuellen Stammtischen im Internet – und ich fürchte, auch in der realen Welt - abspielt, ist das Gegenteil davon. Vielen reicht der Horizont nur von einem zum anderen Ende des Bauchnabels. Ich, ich und nochmals ich. Danach ganz lange nichts. Wer es nicht glaubt, hier ein paar Zitate zum Thema Corona aus dieser Woche von der Facebookseite der OTZ Saalfeld-Rudolstadt: „Alles laufen lassen. No risk no fun.“ (zum Mini-Weihnachtsmarkt in Saalfeld), „Kleine mimimis die hier dagegen sind. bleibt halt alle zuhause und verottet da“ (zum selben Thema), „Da kann man nur noch lachen“ (zur Verschiebung planbarer Eingriffe an den Thüringen-Kliniken), „Der Presse kann man eh nix glauben... Schon gar nicht dem Fernsehen...“ (zum selben Thema) und der Klassiker, der quasi unter jedem Beitrag zu finden ist: „Wir werden alle sterben“. Diese Erkenntnis ist so alt wie die Menschheit. Aber sie klang noch nie so zynisch wie aus dem Mund derer, die noch nie auf irgendwas Existenzielles verzichten mussten.

Schönes Wochenende!