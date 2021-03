Für den Saalestrand in Saalfeld gibt es Pläne für ein „3Viertel-Cafè“. Noch stehen an der bevorzugten Stelle die Bagger.

Saalfeld. Für den Saalestrand in Saalfeld gibt es von zwei jungen Leuten Pläne für ein „3Viertel-Cafè“. Noch stehen an der bevorzugten Stelle die Bagger.

Idee für ein „3Viertel-Café“ am Saalfelder Saaleufer

In Saalfeld gibt es die Idee für ein Café am Ufer der Saale auf Höhe des Zeisswehres, dessen Umbau bald abgeschlossen ist. Zwei junge Leute aus Altsaalfeld – die Namen sind der Redaktion bekannt – seien mit der Vorstellungen auf sie zu gekommen, am Saalestrand ein „3Viertel-Café“ zu errichten, erklärte Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU) im jüngsten Bauausschuss.