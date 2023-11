IG Metall feiert "starken Abschluss" bei Saalfelder Firma

Die Saalfelder SAMAG Group hat sich in TALLAG Group umbenannt. Der Traditionsname bleibt bei der SAMAG Machine Tools GmbH. Die beiden Sparten Werkzeugmaschinen-Herstellung und Automobil-Zulieferung hatten sich zum 1. Januar 2020 in zwei eigenständige Unternehmen aufgeteilt. Im Bild: Personalchefin Simone Stadermann und Geschäftsführer Klaus Eichler.

Saalfeld 3000 Euro Inflationsausgleich und über fünf Prozent mehr Gehalt für rund 270 Beschäftigte der Tallag GmbH ausgehandelt

Einen starken Abschluss meldet die IG Metall bei der Tallag Saalfeld GmbH. Der neue Haustarif sehe zwei Inflationsausgleichsprämien von jeweils 1500 Euro (600 Euro für Azubis) mit dem November-Gehalt 2023 und dem März-Gehalt 2024; plus 5 Prozent beim Grundgehalt in zwei Schritten (3 Prozent im Januar und 2 Prozent im Mai 2024) sowie jeweils 200 Euro mehr an Urlaubs- und Weihnachtsgeld in 2024 vor, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Auch der im Juni dieses Jahres von der Geschäftsführung ausgesetzte Tarifvertrag zu Sonderurlaub bei Schichtarbeit werde wieder in Kraft gesetzt. Das Verhandlungsergebnis wurde diese Woche von beiden Seiten unterschrieben und gilt bis 31. Dezember 2024.





„Lohnerhöhungen und zweimal Inflationsausgleich plus mehr Weihnachts- und Urlaubsgeld – unser Verhandlungsergebnis bei der Tallag Saalfeld kann sich sehen lassen. Obwohl die Geschäftsführung unser Ziel, die Angleichung an den Flächentarif in Thüringen, noch nicht teilt, kommen wir ebenso spürbar wie selbstbewusst voran. Unsere gewerkschaftliche Kampfkraft, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut und mehrfach eindrucksvoll auf die Straße gebracht haben, mussten wir diesmal bei den Verhandlungen nicht einsetzen. Auch das ist ein Ausdruck unserer Stärke“, so Gewerkschaftssekretär Christian Patho von der IG Metall Jena-Saalfeld.

Weitere Annäherung an den Flächentarif

Ab 2025 wird beim Urlaubsgeld (69 Prozent eines Monatsentgeltes) und Weihnachtsgeld (50 Prozent des Monatsentgeltes) das Niveau des Thüringer Flächentarifes der Metall- und Elektroindustrie erreicht. Umso mehr gilt es beim Lohnentgelt und den Sonderzahlungen, die Lücke zum Flächentarif zu schließen. Dazu hat die IG Metall mit dem aktuellen Abschluss einen erheblichen Fortschritt erzielt. Auch bei der Arbeitszeit von derzeit 36-Wochen-Stunden zeige sich der gewerkschaftliche Erfolg. Hier sei es nur noch eine Stunde auf dem Weg zur 35 wie im Westen!





Die Tallag Saalfeld GmbH – früher: Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH – ist eine Firma der Automobilzulieferindustrie mit ca. 270 Beschäftigten. Das traditionsreiche Unternehmen ist Teil der Tallag Gruppe, die über eine Beteiligungsgesellschaft dem Land Thüringen gehört. Die Tallag-Unternehmen sind nicht Mitglied im Thüringer Arbeitgeberverband, mit dem die IG Metall im Herbst 2024 einen neuen Flächentarifvertrag verhandelt.