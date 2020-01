Im Berg geht’s ans Werk: Saalfelder Feengrotten in Wartung

Es ist ein außergewöhnlicher Anblick: Eimer voller Ockerschlamm, Schaufeln und Besen, Schubkarren und Menschen, die mit einem fröhlichen „Glück auf“ auf den Lippen in schmutziger Kleidung fast schon im Takt des Bergmannsliedes durch die Gänge marschieren. Die Saalfelder Feengrotten werden in diesem Monat wieder auf Vordermann gebracht.

Welch ein Kraftakt die Wartung ist, weiß der Technische Leiter, Arne Bullermann. Der erste Weg führt in den

Arne Bullermann, Technischer Leiter der Saalfelder Feengrotten. Foto: Dominique Lattich

Abschnitt, in dem die Heilstollen-Inhalationen stattfinden. Die Liegen sind nicht zu sehen, stattdessen liegen Werkzeuge griffbereit. In einer Höhe von etwa 2,80 Meter glänzen einige neue Halterungen, quasi kleine Platten für die Fangnetze, die verhindern sollen, dass Steinchen von der Decke fallen.

Für Deckenarbeiten Rollgerüst nötig

„Einige begannen zu rosten“, sagt der Technische Leiter. Die neuen Platten sind aus Edelstahl und werden lange halten. „Hier ist es leicht, die Teile zu befestigen“, sagt Bullermann mit dem Blick zur Decke gerichtet. Mit einer Taschenlampe strahlt er die Halterungen an. In dieser Höhe sei es kein Problem. Komplizierter werde es in der Barbaragrotte. Gut doppelt so hoch sind die Bereiche, in denen dort gearbeitet wird. Um ein Rollgerüst kommt das Team nicht herum. „Arbeitssicherheit geht vor“, betont er und rückt seinen Helm zurecht.

Bearbeitet werden auch die Wege, um die Rutschgefahr auf dem nassen Boden zu zu verringern. „Außerdem wollen wir das Telefonnetz im Werk flächendeckend einrichten, so dass von jeder Stelle aus sofort mit dem internen Telefon Hilfe gerufen werden kann, falls es einem Besucher mal nicht gut geht“, erklärt Arne Bullermann.

Wasser aus Märchendom abgelassen

Es geht einige Stufen hinab. Die Mitarbeiter Marko Witzmann und Franko Michel füllen Eimer mit abgetragenem Material auf. Einiges vom Ockerschlamm wird später von Künstlern auf Leinwände gebracht. Sonst könne man aber nichts von dem sogenannten Abraum verwenden – eine Deckschicht, die aus dem Bergwerk heraus geholt wird. „Das landet auf einer Deponie“, weiß der Technische Leiter.

Das Wasser wird aus dem Märchendom gelassen. Außergewöhnliche Funde, wie Kameras oder Mobiltelefone, habe Arne Bullermann bisher darin nie gefunden. „Zumindest noch nicht“, sagt er fast schon mit etwas Erwartung in der Stimme. In den vergangenen drei Tagen haben die Mitarbeiter etwa vier Kubikmeter Abraum herausgeschafft.

Marko Neumeister verlegt die gereinigten Holzbretter in den Gängen des Bergwerks. Foto: Dominique Lattich

Einige Meter weiter wird es lauter. Im wahrsten Sinne des Wortes geht es hier mit Hochdruck dem Dreck an den Kragen. Kräftig abgespritzt werden von allen Seiten die Bretter, die sonst den Boden bedecken. Zuvor wurden sie mit Nummern markiert, um sie wieder in die richtige Reihenfolge in den ungleichmäßig breiten Gang einzufügen.

Grotten ab 1. Februar wieder offen

Neben der Reinigung werden sie gleich auf ihre Beschaffenheit geprüft, damit keines durchfault oder angeknackst ist und somit wieder zu einem Sicherheitsrisiko werden kann. Die Grottenführer Jennifer Schild und Marko Neumeister arbeiten dafür Hand in Hand.

Auch das Quellhaus bekommt einen neuen Anstich und wird in ein anderes Licht gerückt. Ende Januar soll alles fertig sein. In der letzten Januarwoche gibt ein Reinigungstrupp den Feinschliff, damit ab dem 1. Februar die Grotten wieder für die Besucher offen stehen.