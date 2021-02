In der Lebensgemeinschaft Wickersdorf: Uta Weidig, Haiko Jakob, Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender des DRK Saalfeld-Rudolstadt und Oberstleutnant der Reserve, Stabsunteroffizierin Justine Padberg, Oberst Georg Oel und Geschäftsführer Udo Wolf.

Wickersdorf Es gibt viele Krankheitsfälle bei Mitarbeitern der Lebensgemeinschaft in Wickersdorf. Deswegen helfen jetzt dort Soldaten aus.

Im Corona-Einsatz: Bundeswehr-Soldaten helfen in Wickersdorf

Die 25-jährige Justine Padberg ist Stabsunteroffizierin und eigentlich für Nachschub zuständig. Doch die Corona-Pandemie hat der jungen Bundeswehr-Angehörigen einen völlig neuen Arbeitsalltag verschafft: Sie ist eine von derzeit sieben Soldaten, die in der Lebensgemeinschaft Wickersdorf im gleichnamigen Saalfelder Ortsteil aushelfen, um die dortigen Corona-Folgen zu mildern. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog