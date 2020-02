Mit einem Kirschfest am 21. Juni 2020 wird das 20-jährige Bestehen des Bienen- und Naturlehrpfades im Naturpark Thüringer Schiefergebrige/Obere Saale gefeiert. In Lositz wurde nun schon einmal eine neue Infotafel aufgestellt. Im Bild: Saalfelds Stadtförster Alexander Krieck, die Natur- und Landschaftsführerinnen Marion Zapf und Dorit Gropp, Imkerin Carolin Arnold aus Weischwitz und Ralf Kunz, Vorsitzender des Imkervereins 1903 e.V. Saalfeld. (v.l.n.re.)

Im Juni werden 20 Jahre Bienen- und Naturlehrpfad gefeiert

Der Natur- und Bienenlehrpfad im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale wird in diesem Jahr 20 alt. Dieses Jubiläum wird am 21. Juni bei einem Kirschfest in Weischwitz gefeiert, kündigte einige der Protagonisten des Lehrpfades am Mittwoch bei einem Treffen in Lositz an. Die Natur- und Landschaftsführerinnen Marion Zapf und Dorit Gropp, die Imkerin Carolin Arnold aus Weischwitz und Ralf Kunz, Vorsitzender des Imkervereins 1903 e.V. Saalfeld sowie Saalfelds Stadtförster Alexander Krieck betonten die Aktualität und Bedeutung des knapp 15 Kilometer langen Rundwanderweges.

Idee: Mobiler Wagen für Bienenstock-Luft zum Einatmen Dorit Gropp aus Lositz erinnerte an die Leistungen des Lehrpfad-Mitbegründers, des Imkers Günter Beyer aus Reschwitz. Der Lehrpfad sei nicht, wie viele andere Projekte, wieder „eingeschlafen“, sondern habe sich als Gemeinschaftsprojekt vieler Akteure stets weiterentwickelt. Für die Nutzer des Bienenlehrpfades ergebe sich eine tolle Möglichkeit der Umweltbildung: Viele Insekten und Baumarten könnten entlang des Pfades erlebt und bestimmt werden. Sie und Marion Zapf als zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin könnten auf Dinge am Wegesrand hinweisen, von denen selbst ausgewiesene Wanderer sagten: „Das hätte ich selbst nicht gesehen.“ Als eine der nächsten Weiterentwicklungen des Lehrpfades kündigte die Imkerin Carolin Arnold aus Weischwitz die Einweihung einer Naturinsel am Tag des Kirschfestes am 21. Juni an. Diese Naturinsel werde eine Ruheoase für Wanderer sein, die auch naturpädagogische Inhalte vermittle. „Das wird sehr schön“, frohlockt Carolin Arnold. Das Kirschfest beginne um 14 Uhr. Wie der Saalfelder Imker Ralf Kunz erklärte, gehörten zum Bienenlehrpfad nicht nur solche Vorhaben wie Baumpatenschaften und Insektenhotels am Wegesrand. Es gebe auch Visionen wie diese: Kunz stellt sich einen mobilen Wagen am Rande des Lehrpfades vor, in dem Stockbiene-Luft eingeatmet werden kann. Die Luft aus Bienenstöcken sei schon in der Antike von Menschen eingeatmet worden, um sich damit zu stärken. „Bienenprodukte sind vergessene Heilmittel“ Noch allerdings sei die Bienenstockluft-Therapie zur Stärkung des Immunsystems, entwickelt von einer Reha-Klinik im Erzgebirge, nicht zugelassen, informierte der Imker. Das Einatmen erfolge im Augenblick noch „auf eigenes Risiko“. Doch das müsse nicht so bleiben. „Bienenprodukte sind vergessene Heilmittel“, sagt Kunz. Schon der Makedonien-Herrscher Alexander der Große habe Honig als Wundheilmittel für seine Soldaten eingesetzt, „sonst wären viele von ihnen an Wundbrand gestorben“. Dabei bei dem Lehrpfadtreffen anlässlich der Einweihung einer neuen Schautafel für Wanderer war auch Saalfelds Stadtwaldförster Alexander Krieck. Dieser erklärte, die Unterhaltung der Wanderwege sei Aufgabe der Kommune und Saalfeld komme dieser Aufgabe auch in den neuen Ortsteilen sehr gern nach. So habe die Stadt neue Schautafeln am Wegesrand bezahlt. Gleichsam würdigte Krieck die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer, ohne die ein solches Projekt nicht am Leben gehalten werden könne. Der Stadtförster kündigte die Erstellung eines gesamtheitlichen Wanderwege-Plans für alle Saalfelder Ortsteile an. Ein entsprechender Förderantrag beim Leader-Förderprogramm („Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ - Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) sei von der Stadt bereits gestellt worden.