Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sind fast 300 Lehrstellen noch nicht besetzt

Jena/Saalfeld. Arbeitsagentur gibt eine Übersicht zum Markt der Ausbildungsstellen in Saalfeld-Rudolstadt

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 435 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 62 weniger als im Vorjahreszeitraum (–12 Prozent). Zugleich gab es 638 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 56 (+10 Prozent). Das teilte die Agentur für Arbeit Ostthüringen im Monatsbericht zum Ausbildungsstellenmarkt mit.

Ende Juli waren 111 der Bewerber noch unversorgt und 277 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es weniger unversorgte Bewerber (–49 oder –31 Prozent), die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen war ebenfalls kleiner (–4 oder –1 Prozent).

„Ungeachtet der aktuellen Eintrübung des Arbeitsmarktes bleibt der regionale Ausbildungsmarkt von einem Überangebot an Ausbildungsstellen gekennzeichnet. Auch in der Schlussphase der Bewerbersuche, kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres haben noch unversorgte Ausbildungsplatzbewerber sehr gute Chancen auf eine gute Ausbildung in der Region. Nach wie vor handelt es sich um einen Bewerbermarkt, auf dem die Unternehmen um Jugendliche intensiv werben müssen. Daher bitte ich alle Jugendlichen, die noch keinen Vertrag in der Tasche haben, sich unverzüglich bei der Arbeitsagentur zu melden. Wir haben in nahezu allen Branchen noch offene Stellen, egal ob in kleinen, mittelständischen oder Großbetrieben, im Handwerk oder in der Industrie“, so Torsten Hammer, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Thüringen Ost.

„An die Unternehmen gerichtet, die ihre Ausbildungsplätze noch nicht besetzen konnten, ergeht meine Bitte, Jugendlichen, die nicht dem Ideal entsprechen, trotzdem eine Chance zu geben. Schulische Leistungen allein sagen oftmals nicht viel über das praktische Potential des Bewerbers aus. Uns stehen insbesondere für diese Jugendlichen verschiedene Förderinstrumente, zum Beispiel „Assistierte Ausbildung“, zur Verfügung, um auch ihnen eine faire Chance für einen guten Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Ich möchte zudem auf ein neues Projekt hinweisen, für das wir noch Unternehmen suchen“, so Hammer weiter.