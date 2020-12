Gräfenthal: Im Unimog die Serpentinen hoch

Der Gräfenthaler Bauhof leistet auch im Winter 2020/2021 den Winterdienst in der Einheitsgemeinde. Bild: Bauhofleiter Holger Jahn am Unimog mit Schneeschild auf dem Bauhofgelände.

Gräfenthal. Nah dran: Der Gräfenthaler Bauhof leistet den Winterdienst in der Stadt. Wir haben Leiter Holger Jahn auf eine Tour begleitet.

Zugegeben, das wuchtige Schneeschild an der Front des orangefarbenen Unimog war gestern nicht zwingend notwendig. „Ich habe es trotzdem dran gelassen, zu Demonstrationszwecken. Normalerweise würden wir ihn abnehmen, wenn nichts zu schieben ist“, sagt Holger Jahn, als wir in dem schweren Lkw vom Hof rollen. Der 43-jährige leitet seit August letzten Jahres den Bauhof Gräfenthal, er und seine Männer besorgen den Winterdienst in der Stadt. Schnee schieben, Salz streuen, Wege kontrollieren. Für diese Aufgabe steht ihnen auch noch ein Multicar zur Verfügung.