Imbiss am Obi zieht von Unterwellenborn nach Saalfeld

Mit dem Auslaufen des zehnjährigen Mietvertrags wird der Obi-Markt in Unterwellenborn nicht mehr fortgeführt. Vor dem Einzug des Baumarkts mit dem markanten Logo in Orange hatte die Praktiker-Kette hier eine Filiale - bis zur bundesweiten Pleite im Jahr 2013.

Unterwellenborn/Saalfeld Betreiber Daniel Fenski verabschiedete sich am Montag mit einer Dankeschön-Aktion von seinen Kunden

Rund zehn Wochen vor der angekündigten Schließung des Obi-Marktes an der Kronacher Straße in Unterwellenborn macht der Imbiss am Bratwurst-Eck vor dem Baumarkt bereits seine Türen zu. "Am 24.07.23 ist mein letzter Tag nach über 7,5 Jahren am Obi Unterwellenborn, bevor es dann weiter geht zu der Firma Kühn Group in der Pestalozzistraße 49 in Saalfeld", schrieb Imbissbetreiber Daniel Fenski auf seiner Facebookseite. Voraussetzung sei, dass er die vielen Auflagen amtlicherseits gestemmt bekomme.

Zum Abschied von seinen Kunden gab es am Montag in Unterwellenborn eine Dankeschön-Aktion mit gesenkten Preisen für Bratwurst und Getränke. "Solang der Vorrat reicht", so der Chef von "Fensers Imbiss".

Schließung des Baumarktes für Ende September angekündigt

Letzter Verkaufstag im Obi-Markt Unterwellenborn soll der 30. September sein. Allen aktuell 19 Mitarbeitern in Unterwellenborn seien laut Franchise-Partner Aufgaben in anderen Obi-Märkten angeboten worden. Betreiberin des Markts in Unterwellenborn ist die S.O.B.I.G Baumarkt Saaletal GmbH & Co. KG mit Sitz in Jena, die auch die Obi-Märkte in Jena, Rudolstadt und Pößneck führt.

Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von rund 24,6 Millionen Euro, der damit um 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr einbrach. Laut Jahresbericht sackten Umsätze in Pößneck mit minus 16,8 Prozent und in Unterwellenborn mit minus 16,5 Prozent am stärksten ein.