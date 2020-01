Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer die Serpentinen hoch: Der Landreporter unterwegs in Lichtenhain

Die Anfahrt gestaltet sich fast schon alpin. Serpentinenartig windet sich das schwarze Band der Landstraße mit etlichen Haarnadelkurven und Logenausblick auf die waldreiche Umgebung den Berg hinauf. Auf 650 Metern Höhe liegt Lichtenhain, der höchstgelegene und am weitesten von der Kernstadt entfernte Ortsteil Gräfenthals.

Bürgermeister Sven Kästner empfängt uns vor seinem Haus zum Dorfrundgang. Schon seit 2001 bekleidet Kästner diesen Posten und ist gerade einmal 40 Jahre alt; ein zeitiger Einstieg in das Ehrenamt. „Schön, dass es geklappt hat!“, sagt er. Ins relativ abgelegene Lichtenhain kommt nur selten jemand zufällig. Rund 140 Menschen leben hier, „aller Altersklassen“, sagt Kästner zufrieden.

Unser Rundgang startet an der laut aktuellem Fahrplan dreimal werktäglich bedienten Bushaltestelle und führt zum Feuerlöschteich, wo Sven Kästner auf den schmucken Springbrunnen verweist. „Der stand mal direkt in Gräfenthal“, erzählt er. „Aber sie wollten ihn nicht mehr haben, legten sich einen neuen zu. Da haben wir ihn genommen.“

Neben dem quadratischen Teich findet sich ein Bolz- und Festplatz sowie Spielgeräte. 2014 feierten sie in einer großen Sause 600 Jahre Lichtenhain. Als Stargäste heizten die bundesweit gebuchten „Dorfrocker“ aus Unterfranken im Partyzelt ein. Jährlich findet außerdem das Teichfest statt. Was der Autor schon vermutet, bestätigt Sven Kästner auf Nachfrage: „Im Teich wird auch gerne mal Baden gegangen“. Auch paddeln die Lichtenhainer auf ihm in alten Badewannen um die Wette. Sven Kästner: „Das wiederum haben die Gräfenthaler von uns übernommen“. 1994 wurden sie eingemeindet. „Unsere Individualität haben wir uns immer bewahrt, bestanden zum Beispiel nach der Eingemeindung auf Beibehaltung unserer Straßennamen. Wir wollten nicht wie andere Dörfer nur durchnummeriert werden“. Da es die Lindenstraße in der Stadt schon gab, wurde sie in Lichtenhain eben zum Lindenweg.

Durch Grenzänderung zum Westen gekommen

Lichtenhain ist ein aufgeräumter Ort. Es gibt nur wenige Brachen – wie dieses schöne, aber sanierungsbedürftige Haus. Foto: Robin Kraska

„Wir können uns als Ortsteil innerhalb der Einheitsgemeinde Gräfenthal wirklich nicht beschweren“, sagt Sven Kästner auf dem Weg zur Kirche. Zweimal waren sie in der Dorferneuerung, das Dorfleben ist mit Feuerwehr, Kirmesgesellschaft und Heimatverein rege, die Bürgerschaft engagiert. Es gibt eine aktive Forstbetriebsgemeinschaft und Jagdgenossenschaft. „Wir halten viel selbst in Schuss und hatten immer sehr engagierte Ortsteilbürgermeister“, so Kästner. Um eine Urnenstele auf dem kleinen Friedhof installieren zu können, legte das ganze Dorf zusammen. Wer seine letzte Ruhe in Lichtenhain finden will, kann das noch heute. Überhaupt sei der Zusammenhalt groß, „auch durch unsere jahrelange Lage im Sperrgebiet“, glaubt der gelernte Steinmetz. Gewisse Berühmtheit erlangte der weilerartige Gemeindeteil Klein-Lichtenhain mit nur drei Häusern, der zur DDR-Zeit unmittelbar an Bayern grenzte und eine ungewöhnliche Sonderbehandlung seiner wenigen Bewohner zufolge hatte. Im März 1976 wurde Klein-Lichtenhain durch Grenzänderung schließlich bayerisch und nach Tettau eingemeindet.

Das Innere der Kirche: Hier könnte gern mal wieder geheiratet werden. Foto: Robin Kraska

Schmuckstück Lichtenhains ist die Sankt Stephanus Kirche mit ihrer prachtvollen Ausmalung im barocken Innenraum. Etwa 50 Mitglieder zählt die Kirchgemeinde, sieben sitzen im Gemeindekirchenrat. Eine von ihnen ist Kerstin Dickmann, die uns den trutzigen Schieferbau aus dem frühen 18. Jahrhundert aufschließt. Stolz sind sie auf ihr Gotteshaus, 2014 wurde das Dach erneuert, jüngst zwei neue Fenster im Turm eingebaut, in dem sich auch Fledermäuse wohl fühlen. Der Gemeinderaum ist gut besucht, die Gottesdienste ebenfalls, es gibt allein drei Organisten. Auch Heiraten ist nach wie vor möglich. „Meine eigene Hochzeit 2014 war die letzte“, verrät Sven Kästner.

Strandflair mitten im Thüringer Schiefergebirge

Ein weiterer Oha-Effekt befindet sich neben dem vom Heimatverein unterhaltenen Vereinshaus mit Schenke „Grüner Baum“ und Veranstaltungssaal: ein Beachvolleyballfeld, angelegt vor rund 15 Jahren für etwa 17.000 Euro. „Im Sommer ist hier ordentlich Betrieb, es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt Sven Kästner.

Wie alle Dörfer musste auch Lichtenhain nach der Wende von liebgewonnenen Dingen wie Konsum und Kindergarten Abschied nehmen. Noch bis vor vier Jahren existierte sogar ein Jugendclub. „Der war richtig bekannt in der Umgebung“, weiß Kästner. Von den jungen Leuten mit viel Herzblut gehegt, wurde er durch einen Wasserschaden schwer beschädigt und schließlich aufgegeben. Der nächstgelegene befindet sich jetzt in Gräfenthal. Immerhin, in dem seit über zwei Jahren leerstehenden früheren Firmensitz des Werkzeugbauunternehmens Elobau (heute in Probstzella) ist jetzt wieder ein Unternehmen eingezogen, aus Bayreuth. Es nutzt das kurz nach der Wende errichtete Objekt allerdings nur als Lager, vor Ort arbeitet inzwischen niemand mehr. „Sehr schade“, findet Sven Kästner.

„An der Bergbahn“ oder „bei Gräfenthal“?

Derweil entsteht am Ortsrand der „Glücksgarten“ von Manuela Schönheit und ihrer Mitstreiterin Claudia Fiedler. Auf einem langen Streifen, der sich vom Dorf Richtung Landesgrenze und somit Grünes Band zieht, sollen unter anderem Wildhecken, Wildobstbäume, Totholzbereiche und Feuchtgebiete sowie ein Sandarium für Bienen entstehen. Das ökologische Projekt läuft seit vergangenem Sommer.

Übrigens ist Lichtenhain einer dieser Orte, die es mehr als einmal im Landkreis gibt. Wird es manchmal mit dem größeren und bekannteren Lichtenhain an der Bergbahn verwechselt? „Früher hatten beide Lichtenhains tatsächlich dieselbe Postleitzahl!“, erzähl Sven Kästner. „Da gab es gelegentlich schon Verwirrung“. Obwohl dieser Umstand heute beseitigt ist, empfiehlt er trotzdem immer den Zusatz „bei Gräfenthal“ um ganz sicher zu gehen.