Immer neu organisieren

Dominique Lattich über 2G im Fahrschulauto.

Als ich am ersten Tag der neuen Verfügung meine erste Gesprächspartnerin am Telefon hatte, kam wie bei fast jedem Gespräch als erstes ein tiefes Durchatmen. Ich konnte heraushören, dass sie gerade erst den Hörer auflegte, als ich durchklingelte: Die Begrüßung war wie ein fortlaufender Satz, nicht wie ein neu begonnener. So führen sich die restlichen Gespräche fort.

Der Grund: Jeder erzählte mir, dass von jetzt auf gleich wieder alles anders ist, dass er umorganisieren müsse, abwarten müsse, auf Rückmeldungen warte – kurzum, dass alle Pläne nichtig sind und alles wieder von vorn aufgebaut werden müsse. „Sie kennen das ja“, sagt einer der Gesprächspartner. Aus dem Privatleben, vielleicht.

Unsere Arbeit ist davon aber glücklicherweise kaum betroffen. Ja, Themen ändern sich vielleicht kurzfristig, weil Termine ausfallen oder verschoben werden, aber dass ganz und gar unsere Arbeit komplett auf den Kopf gestellt werden muss, ist selten der Fall. Zum Glück. Tauschen möchte ich mit so gut wie keiner Berufsgruppe, die sich die Seele aus dem Leib rudern, um nicht wirtschaftlich unterzugehen.

Auch am Dienstag fiel zwei Mal das Wort „Berufsverbot“, das ich sonst nur aus der Veranstaltungsbranche mehrfach laut hörte. Aus den tiefen Seufzern am Anfang der Gespräche höre ich immer wieder nur noch Erschöpfung heraus.