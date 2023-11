Immer weniger offene Stellen in Saalfeld-Rudolstadt

In zwei nebeneinander liegenden Gebäuden in der Bahnhofstraße befinden sich die Außenstelle der Agentur für Arbeit und das Jobcenter in Saalfeld. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt im Oktober schwierig.

Saalfeld/Jena Blick auf den regionalen Arbeitsmarkt im Oktober - Kriege und Krisen sorgen für Verunsicherung bei Arbeitgebern

1000 offene Stellen waren in den vergangenen Jahren die Regel im Kreis Saalfeld-Rudolstadt - und sorgten mitunter für Stirnrunzeln bei Arbeitssuchendenden, die sich fragten: Wo denn? Inzwischen geht die Zahl der Stellen im Landkreis stetig zurück. 674 waren es noch im Oktober, 20 weniger als im September, 151 weniger als vor einem Jahr.

Ob aus Einsicht, dass sich sowieso kein geeigneter Bewerber findet, oder weil die Stellen gestrichen wurden, um mehr als ein Viertel ist die Zahl der freien Stellen zurückgegangen, die der Agentur für Arbeit seit Jahresbeginn von den Arbeitgebern gemeldet wurden.

Auf die Zahl der Arbeitslosen in Saalfeld-Rudolstadt hat dies bisher nur geringen Einfluss. Die Arbeitslosigkeit hat sich hier im Oktober um 112 auf 3049 Personen verringert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 110 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt jetzt 5,9 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 5,6 Prozent.

Saisonale Belebung in abgeschwächter Form

Die Arbeitsverwaltung in Jena sieht in ihrem Monatsbericht im Oktober in Ostthüringen eine saisonal übliche Belebung am Arbeitsmarkt, allerdings in abgeschwächter Form gegenüber früheren Jahren. Die Arbeitskräftenachfrage bleibe deutlich hinter den Erwartungen an eine Herbstbelebung in früheren Zeiten zurück.

"Die Gründe sind, wie schon in den Monaten zuvor, in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehen. Weiterhin sehr hohe Energie- und Rohstoffpreise, international instabile Absatzmärkte durch Transformation sowie sich zuspitzende Krisen und neue Kriege und natürlich der Mangel an Fachkräften, sorgen aktuell für eine Eintrübung auf dem regionalen Arbeitsmarkt“ beschreibt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Ost die derzeitige Lage.