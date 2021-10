Impfen ohne Termin in Rudolstadt möglich

Rudolstadt. Impfstelle bis zum 23. Dezember in Betrieb

Impfen gegen Corona mit und ohne Termin ist in der kommenden Woche in der Impfstelle in der Jenaischen Straße in Rudolstadt möglich. Geöffnet ist Dienstag von 10 bis 16.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr, Freitag von 12 bis 18 Uhr und Sonnabend von 7.30 bis 13.30 Uhr.

Wie alle Impfstellen in Thüringen ist auch die Rudolstädter bis zum 23. Dezember in Betrieb. Mit den Aktionen „Sichere Weihnachten“ und „Sichere Silvester“ rufen das Thüringer Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen erneut zum Impfen auf. Wer sich bis zum 18. November 2021 erstimpfen lässt, erhält bis zum 9. Dezember die Folgeimpfung. So besteht rechtzeitig zu Heiligabend der vollständige Impfschutz. Wer sich bis zum 25. November 2021 erstimpfen lässt, erhält wiederum bis zum 16. Dezember 2021 die Folgeimpfung, heißt es einer Mitteilung. So bestünde bis zum Jahreswechsel die vollständige Immunisierung.