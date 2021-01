Saalfeld An den Thüringen-Kliniken in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck laufen die Impfungen gegen Corona an. Los geht es mit den Mitarbeitern.

Impfstart an Thüringen-Kliniken für Mitarbeiter am Dienstag

Am Saalfelder Krankenhaus steht der Start der Impfungen gegen das Coronavirus bevor. "Die Thüringen-Kliniken wurden kurzfristig vom Thüringer Gesundheitsministeriums informiert, dass am Montag, 4. Januar, die von uns bestellten Impfdosen geliefert werden sollen. Damit kann ab Dienstag das Impfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen", teilt Klinik-Sprecher Stephan Breidt mit.

Es wird zentral in Saalfeld geimpft – für alle drei Klinikstandorte Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck. Die ersten Impftermine sind bereits vergeben worden, dazu gab es eine Information im klinikeigenen Intranet.

"Wir sind der Landesregierung dankbar, in der zweiten Lieferrunde des Impfstoffs an die Kliniken bedacht worden zu sein. Nun kann auch in den Thüringen-Kliniken diese wichtige Impfaktion starten", so der Kaufmännische Leiter der Klinik, Christian Fischer, der die Impfaktion an den Thüringen-Kliniken koordiniert. Es werden in diesem Rahmen nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Thüringen-Kliniken und der Tochtergesellschaften geimpft.