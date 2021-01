Rudolstadt: Impfzentrum startet am 3. Februar

Michael Grosch, technischer Leiter der Thüringen Klinik, überreicht Schlüssel und Mietvertrag für die Räume des Impfzentrums in Rudolstadt an Daniel Schirch von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen.

Die Wände sind gestrichen, die Böden gesäubert, die ersten Möbel und Ausstattungsgegenstände eingelagert: In dem Gebäude neben dem Ärztehaus auf dem Gelände des früheren Krankenhauses in Rudolstadt laufen die Vorbereitungen zur Öffnung des Impfzentrums des Landkreises auf Hochtouren. Corona-Blog: Nur geringer Anstieg bei Infektionszahlen – Ramelow zeigt Reue nach Social-Media-Auftritten

„Der Starttermin steht, es ist der 3. Februar“, erklärt Daniel Schirch, im Pandemiestab der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV) der verantwortliche Regionalleiter für Ostthüringen, am Montag bei einem Besuch vor Ort. Der Betrieb ist zunächst werktags von 14 bis 17 Uhr vorgesehen. Die ersten 1500 Impftermine waren binnen weniger Stunden vergeben. Derzeit sind weitere Terminvergaben nicht möglich.

„Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Portal beziehungsweise die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung. Wann das Portal wieder geöffnet wird, hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab“, so Daniel Schirch.

Landkreis investiert 12000 Euro

Anlass für das Treffen am Montag war die Übergabe der Räumlichkeiten an die Kassenärztliche Vereinigung als Betreiber des Impfzentrums. Eigentümer der Immobilie ist die Thüringen Klinik. Zuletzt dienten die Räume in dem Zweigeschosser als Flüchtlingsunterkünfte in Zuständigkeit des Landratsamtes als Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft. Der Landkreis als letzter Nutzer der Immobilie stand daher in der Pflicht, die Räume nach dem vorübergehenden Leerstand wieder in einen für den Zweck entsprechenden Zustand zu versetzen. "Rund 12000 Euro sind dafür investiert worden", bestätigte Landrat Marko Wolfram (SPD).

Ein Teil der Kosten würde über die Miete refinanziert. Der Mietpreis orientiere sich an den ortsüblichen Werten, hieß es. Von der ersten Idee, das Impfzentrum im ehemaligen Speisesaal der Klinik einzurichten, habe man aus mehreren Gründen wieder Abstand genommen. Hier sei der Investitionsaufwand wegen größerer Umbauten noch höher gewesen, außerdem gibt es keinen barrierefreien Zugang.

Angelika Warkus ist Impfstellenmanagerin

Ansprechpartnerin vor Ort ist Angelika Warkus. Die 48-Jährige aus Milbitz bei Rottenbach übernimmt im Auftrag der KV die Aufgabe der Impfstellenmanagerin. „Die Stelle war ausgeschrieben und ich habe mich beworben. Ich halte diese Impfzentren für eine gute Sache, hier kann auch ich einen Beitrag leisten, damit wir möglichst schnell die Pandemie überstehen und wieder zur Normalität zurückkehren können“, sagt die gelernte Mediengestalterin, die hier eine neue Herausforderung annimmt.

Wenn das Impfzentrum am 3. Februar zunächst mit einer Betriebszeit von drei Stunden öffnet, dann stehen hier pro Schicht fünf Mitarbeiter bereit. Perspektivisch ist, die entsprechende Verfügbarkeit des Impfstoffes vorausgesetzt, ein täglicher Betrieb in zwei Schichten von 8 bis 14 und von 14 bis 20 Uhr möglich. Dann können 72 Personen pro Schicht geimpft werden.

25 bis 30 Minuten einplanen

Etwa 25 bis 30 Minuten sollte jeder für den Impftermin einplanen. Erreichbar ist das Impfzentrum über den Zugang von der Jenaischen Straße, der entsprechenden Ausschilderung folgend. In Empfang genommen werden die Menschen am Eingang von einem Mitarbeiter einer Erfurter Security-Firma. Hier wird auch gleich die Temperatur gemessen. Zweite Station ist die Aufnahme. Dort trifft der Impfwillige auf einen Angehörigen der Bundeswehr, der sich um den Datenabgleich kümmert.

Sind alle erforderlichen Daten erfasst, folgt das Gespräch mit dem Arzt, bevor die Impfung vorgenommen wird. Im Anschluss sind 15 Minuten zur Beobachtung vorgesehen. Wer als medizinisches Personal vor Ort im Dienst ist, steht noch nicht fest. „Wir schreiben gerade die Dienstpläne. Es gab einen großen Pool an freiwilligen Helfern“, erklärt Daniel Schirch. Eines liegt ihm noch besonders am Herzen: „Bitte nur zum bestätigten Termin kommen, und bitte auch nicht vor Ort oder bei der Klinik anrufen. Termine werden ausschließlich über die Portale der Kassenärztlichen Vereinigung vergeben“, so seine Botschaft.

