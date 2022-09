Die Einbrecher zerstörten ein Fenster, um in die Bäckerei zu gelangen. (Symbolfoto)

In Bäckerei in Saalfeld eingebrochen und Tresor gestohlen

Saalfeld. Zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in eine Bäckerei in Saalfeld ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter drangen gewaltsam durch ein Verkaufsfenster in die Bäckereifiliale ein. Demnach hatten sie es auf einen Tresor abgesehen, in welchem sich laut Polizei rund 1000 Euro befanden. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03672-417 1464 entgegen.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.