Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Bergbahnregion: 180 Jahre SPD-Mitgliedschaft gewürdigt

Der SPD-Kreisvorsitzende und Landrat Marko Wolfram besuchte am vergangenen Donnerstag die Mitgliederversammlung des Ortsvereins „Oberland“ in Lichtenhain/Bgb. Das geht aus einer Mitteilung des SPD-Ortsvereins hervor.

Schon seit mehr als 20 Jahren vereint der SPD-Ortsverein „Oberland“ Mitglieder aus Meura, Rohrbach, Mellenbach, .Lichtenhain, Oberweißbach, Cursdorf und Meuselbach. Seitdem sei es auch das Bestreben der örtlichen SPD, ein Zusammenwachsen der Region miteinander zu gestalten. Evelyn Botz, Manfred Jacob, Jörg Peter, Bernhard Schmidt, Klaus-Peter Walther und Gerhard Botz konnte Marko Wolfram für ihr inzwischen 30-jähriges Engagement in der SPD mit einer Urkunde der Bundespartei ehren. Für ihre jahrzehntelange Arbeit als Gemeinderäte, Bürgermeister und Kreistagsmitglieder dankte ihnen der Kreisvorsitzende ganz herzlich.

Diskussion zur Zukunft der Schwarzatalregion

In der Diskussion ging es allerdings auch um die Zukunft in der gesamten Schwarzatalregion. Wichtig sei es, „wieder einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt in den einzelnen Orten und darüber hinaus zu erreichen“, heißt es in der Mitteilung. Ohne das Engagement möglichst vieler, auch jüngerer Bürger in der Vielzahl der Vereine in der Region werde das kaum zu erreichen sein.

Die Anwesenheit des Landrats wurde auch genutzt, um die drängenden Probleme der Überalterung, des Leerstands, des Straßenbaus und der unzureichenden medizinischen Versorgung in der Region zu thematisieren. Als völlig inakzeptabel bewertete die Versammlung die mangelnde Rücksicht auf die Interessen der Stadt Schwarzatal, obwohl sie mehr als 40 Prozent Bevölkerungsanteil innerhalb der neu geschaffenen Verwaltungsgemeinschaft (VG) stelle. Wirklich zukunftsfähig werde auf Dauer nur ein mutiges Zusammengehen der Orte im Schwarzatal sein, so wie die ersten drei Orte es inzwischen angepackt hätten. Und jetzt erst recht gelte für alle Teilnehmer der Versammlung: „Wir haben Lust auf Zukunft in unserer Heimat!“