In die Böschung hinab statt in die Tankstelle hinein

Einfahrt verpasst und anschließend Böschung heruntergefahren

Am späten Sonntagabend fuhr ein älterer Herr mit seinem Pkw auf der Jenaischen Straße in Rudolstadt und wollte in eine Tankstelle abbiegen. Aus ungeklärter Ursache verpasste er jedoch die Einfahrt. Deshalb stoppte der Mann und wollte die wenigen Meter zurückzusetzen, um auf das Tankstellengelände einzufahren. Dabei rutschte er vermutlich von der Bremse ab bzw. trat auf das Gaspedal und fuhr eine gegenüber liegende Böschung rückwärts hinab. Der Mann blieb unverletzt. Er konnte durch einen anderen Verkehrsteilnehmer aus seiner misslichen Lage "herausgezogen" werden und anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Temposünder erwartet Fahrverbot - 19 Verstöße in Rudolstadt

Samstagnachmittag führte die Polizei in der Schaalaer Chaussee in Rudolstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden insgesamt 19 Verstöße festgestellt, zwei Anzeigen und 17 Verwarnungen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit 84 km/h gemessen wurde. Ihne erwartet neben der Anzeige weiterhin ein Fahrverbot.

Blaulicht-LED-Leiste auf Armaturenbrett zieht Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich

In Königsee fielen Polizisten Unregelmäßigkeiten bei einer Verkehrskontrolle auf. Sonntagabend wurde ein Fahrer kontrolliert, welcher ein abgewandeltes Blaulicht auf seinem Armaturenbrett befestigt hatte. Es handelte sich um eine mit Saugnäpfen befestigte, durch den Zigarettenanzünder betriebene LED-Leiste, welche optische Signale in verschiedenen Intervallen in der Farbe blau sendete. Da eine Verwechslung mit einem Blaulicht von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst durch Unbeteiligte nicht ausgeschlossen werden kann, wurde das Blaulicht sichergestellt und eine Anzeige erstattet. Der 21-jährige Skoda-Fahrer konnte seine Fahrt danach fortsetzen.

