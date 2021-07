In Gedanken woanders

Dominique Lattich über Solidarität und Lichtblicke.

Dass die Menschen aus der Region einen starken Kulturhunger haben, sieht man an den Besucherzahlen – wenngleich sie begrenzt sind. Sicher, einige Menschen sind vielleicht etwas bequemer geworden, aber die meisten freuen sich doch, wieder unter Leuten zu sein und in den Genuss von Kultur kommen.

So richtig frei sind die Köpfe dennoch nicht. Mit Sicherheit hat jeder auch privat seine Päckchen zu tragen, schweift gedanklich hin und wieder ab. Dann gibt es noch die großen Probleme, die uns beschäftigen, wie die jüngsten Unwetterfolgen. Manche von uns haben an den Schäden zu knabbern, Unbetroffene sind Freunden in Treue verbunden und helfen, und manchen fehlt nun alles, was sie je besaßen.

Egal, wo man am Wochenende war: Die Gedanken waren doch woanders. Besonders bei der Feuerwehr in Sitzendorf war das Thema – trotz des freudigen Anlasses – sehr präsent, und die Floriansjünger sprachen oft von ihren Kameraden jenseits der Kreisgrenzen.

Was aber auch aufkommt, ist die Bereitschaft zu helfen und zu unterstützen. Sei es der Katastrophenschutz oder Geldspenden von Privatpersonen an völlig Fremde, die jetzt nichts mehr besitzen.

Für mich ist es ein Lichtblick, wenn das Leben weitergeht und man Kultur genießen kann. Vor allem aber ist es ein Lichtblick, wenn man Solidarität erlebt.