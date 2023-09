In Königsee werden Parksünder jetzt öffentlich ermahnt

Königsee Besonders unter den Hort-Eltern hat die Stadtverwaltung viele hartnäckige Ignorantinnen ausgemacht

Im Königseer Rathaus wird jetzt auch öffentlich gegen diejenigen durchgegriffen, die das Parkverbot auf Gehwegen ignorieren.

Konkret werden alle Eltern, deren Kinder den Hort besuchen, adressiert. In einem Eintrag auf der kommunalen Webseite wird "aus gegebenem Anlass" dringend appelliert, nicht auf dem Gehweg zu parken. Wörtlich heißt es: "Mit dem Parken auf den Gehwegen gefährden Sie nicht nur Ihre eigenen Kinder, sondern auch alle anderen Fußgänger, die in oder aus Richtung Sportstätten und Stadtwald unterwegs sind."

Mitgeliefert wird auch ein Zitat von Paragraf 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO), der besagt, "dass Fahrzeuge die Fahrbahn benutzen müssen". Dies gelte sowohl für den fließenden als auch für den ruhenden Verkehr. Ausnahmen, die das Parken auf dem Gehweg erlauben, seien entsprechend beschildert oder durch Markierungen gekennzeichnet. Eine solche Ausnahme bestehe am Hort ausdrücklich nicht.

Der Hinweis auf Alternativen lautet: Parkmöglichkeiten befinden sich am Oberen bzw. Unteren Langen Graben, am E-Werk in der Brauhausstraße oder auf dem Markt und am Falloch („Engel“).

Zu Illustration fügt man im Rathaus auch Bilder konkreter Parksünder-Fahrzeuge mit unkenntlich gemachten Kennzeichen an.