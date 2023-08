Einen schönen Blick auf das Festivalgelände in Obernitz hat die elfjährige Larissa bei einer Bootstour auf der Saale. Der Sonnabend Nachmittag stand in dem Saalfelder Ortsteil ganz im Zeichen der Unterhaltung für Familien.

In Obernitz mehr DJs pro Besucher als beim SMS in Saalburg

Saalfeld-Obernitz Die vierte Auflage des Festivals in dem Saalfelder Ortsteil begann am Sonnabend mit einem Nachmittag für Familien

Lineup heißt Neudeutsch die Liste der Musiker und Bands, die bei einem Festival auftreten. Das können schon mal an die 100 sein, wie beim Festival SonneMondSterne (SMS), das an diesem Wochenende am Bleilochstausee bei Saalburg tobt. Bei 30.000 Fans elektronischer Musik kommen auf jeden Künstler also 300 Besucher. In Obernitz, wo parallel dazu am Sonnabend das vierte Obernitz Festival stattfand, kann man diesen Schnitt locker überbieten. Mit DJ Sven, Ronny Kreher, Sven Lehmann, DJ Kotzmich, Kris van Kahn und XYIZ sind gleich sechs lokale Größen des Plattentellers am Start. Da man noch nie mehr als 200 Gäste begrüßen konnte, sind das gut 30 Besucher pro DJ.

"Wir wollen aber dem SMS keine Konkurrenz machen", lacht Sebastian Augst auf die entsprechende Frage. Der Obernitzer Familienvater hat im Kulturverein Obernitz vor ein paar Jahren das Zepter von Helmut Kulawik übernommen, der nun am 5. Januar diesen Jahres nach langer schwerer Krankheit verstorben ist und nicht nur in seinem Ortsteil eine große Lücke hinterlässt. Die 30 Vereinsmitglieder versuchen, sie so gut wie möglich zu füllen.

Graffitiworkshop und Fahrten mit dem Boot

Ehe am Abend zum Tanz mit Musik aus der Konserve gebeten wurde, gab es am Sonnabend einen Familiennachmittag mit erstaunlich vielen Angeboten auf dem Festplatz. Gleich auf zwei Hüpfburgen konnten sich die Kinder austoben, es gab einen Graffitiworkshop, Beilwerfen, Essen und Trinken. So wie die elfjährige Larissa, die in die 6. Klasse der Sabel-Schule kommt, ließen sich Kinder und Jugendliche von Sebastian Augst mit einem Motorboot über die Saale schippern und hatten einen schönen Ausblick nicht nur auf den Festplatz.

"Die Saale ist hier noch recht unberührt, an manchen Stellen sieht es aus wie am Amazonas", weiß Jürgen Franke zu berichten. Der frühere Musiklehrer am Saalfelder Heinrich-Böll-Gymnasium war mit Enkel von Köditz herübergekommen und freute sich über die vielen Angebote für Kinder und Familien.