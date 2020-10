Rudolstadt. Auf eine Zeitreise in die Geschichte des Porzellans können sich Kinder ab 11 Jahren begeben bei einem Ferienworkshop in Rudolstadt.

In Rudolstadt Porzellan-Workshop für Ferienkinder

Vom 26. bis 28. Oktober wird es in Rudolstadt auf eine Zeitreise in die Geschichte des Porzellans gehen. Dabei kann auch selbst Hand angelegt werden, um mit dem weißen Gold zu arbeiten und es zu verzieren.

In der Kunstwerkstatt wird sich in der zweiten Herbstferienwoche auf besondere Weise mit der Tradition des Porzellans beschäftigt. Die Porzellansammlung des Museums Heidecksburg, die Porzellanmanufaktur Kämmer und das Atelier „Alte Wache“ werden die Tatorte der Spurensuche. Keramikerin Antje Reinhardt wird die Teilnehmer begleiten und fachlich unterstützen. Der Kurs ist kostenfrei.

Der Förderverein der Stadtbibliothek in Kooperation mit der Kunstwerkstatt hatten sich erfolgreich auf ein vom Landkreis ausgeschriebenes Mikroprojekt zum Thema Porzellan in und um Rudolstadt beworben.

Zum Start wird jeder Teilnehmer gebeten, ein Lieblingsgefäß mitzubringen und der Gruppe mitzuteilen, was dieses Stück so einzigartig und liebenswert macht. Der Workshop ist in der zweiten Ferienwoche Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr und für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren geeignet.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis 19. Oktober unter post@jugendkunstschule-rudolstadt.de oder 0173/569 23 19 gebeten.