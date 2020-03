Inhaber Sylvio Jahn und Mitarbeiterin Daniela Rahaus in ihrem Diner nach amerikanischer Art.

Saalfeld. Auf ein Bier bei Sylvio Jahn und Daniela Rahaus von amerikanischen Restaurant „Daddy’s Diner“ in Saalfeld.

In Saalfeld möglich: Zeitreise mit Burger und Sandwiches

Obwohl wir mitten im Gewerbegebiet Am Watzenbach sind – irgendwie passt die Atmosphäre doch. Ein englischsprachiges Internetradio spielt Rock ’n’ Roll, eine US-Flagge hängt am Fahnenmast. Dazu die metallische Oberfläche des Daddy’s Diner, ihre Riffelung, die abgerundeten Ecken, die Fenster. Ein bisschen wirkt es wie ein Fremdkörper zwischen Autohäusern und Gebrauchtwagen. Aber wie ein sehr gelungener, der die Umgebung aufwertet, statt umgekehrt. „Ich finde, in einem richtigen Diner muss auch das Drumherum passen, Musik, Kleidung, Stil...“, sagt Gründer und Inhaber Sylvio Jahn.

Und so empfangen der 48-Jährige und Mitarbeiterin Daniela Rahaus ihre Gäste stilecht im amerikanischen Bedienungsdress der 50er. Pastellfarben auch drinnen: Von den charakteristischen Vis-à-vis-Polsterbänken mit Tisch dazwischen fällt der Blick auf alte Reklameschilder, Poster von früher, das Konterfei von Elvis. „Die meisten Gegenstände sind von mir“, sagt Sylvio Jahn, der viele Diner besucht hat und bekennender Fan von US-Autos ist.

Eine Kundin im Petticoat

So konsequent, wie Jahn das Ambiente umsetzt, so amerikanisch liest sich die Speisekarte: Burger aller Art, Sandwiches und typische amerikanische Beilagen wie Kartoffelspalten, Zwiebelringe und Fritten samt Dips finden sich da, aber auch Wraps und Steak. Getränkemäßig kommen mexikanische Limonaden und kalifornische Weine auf den Tisch, dazu amerikanische Bierklassiker wie Heineken und Millers. Regionalität ist Sylvio Jahn trotzdem wichtig: „Unsere Burgerbrötchen kriegen wir von der Bäckerei Räthe, das Fleisch ebenfalls aus der Nähe“, sagt er. „So etwas schafft auch Vertrauen“. Nur der traditionelle US-Käsekuchen („Cheesecake“) wird direkt aus Pennsylvania importiert. Dauert immer etwas, „lohnt sich aber. Der schmeckt unvergleichlich“.

Zweieinhalb Jahre nach dem Startschuss sind sie mit dem Zulauf sehr zufrieden – das Corona-Thema einmal ausgenommen. „Einmal hatten wir sogar eine Kundin im Petticoat“, sagt Sylvio Jahn.