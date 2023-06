Mitarbeiter der Firma MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH aus Rudolstadt montierten am Freitagmorgen das letzte Brückensegment für den neuen "Pioniersteg" über die Saale in Saalfeld.

In Saalfeld steht ein Kran im Fluss

Saalfeld. Anfang Juli können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des 4,2 Millionen-Euro-Projekts werfen.

Das letzte, 17 Tonnen schwere Segment des neuen Pionierstegs über die Saale in Saalfeld wurde am Freitag durch Mitarbeiter des Firma MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH aus Rudolstadt eingehoben - mittels eines im Fluss stehenden Krans. Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) beobachtete das Einpassen des Segments genau: „Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.“ Und: Es passte genau. Am Samstag, 1. Juli, können Interessierte vor Ort „einen Blick hinter den Bauzaun werfen“ und sich über das 4,2-Millionen-Projekt informieren.