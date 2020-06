Pianist Frank-Immo Zichner aus Berlin, hier mit Idil Ugur, ist am Sonnabend am Schloss Kochberg zu erleben.

Saalfeld/Rudolstadt. Nach dreieinhalb Monaten Pause gibt es an dieser Stelle wieder einen kleinen Ausblick auf Veranstaltungen am Wochenende.

In Saalfeld und Großkochberg: Klang- und Bildwelten für kleine Gruppen

Vor dreieinhalb Monaten gab es an dieser Stelle letztmals einen umfangreichen Ausblick auf Veranstaltungen am bevorstehenden Wochenende. Nach dem Frauentag kam der Lockdown. Nun machen es die Lockerungen erstmals wieder möglich, auf ein paar kleinere Ereignisse zu blicken, die an den nächsten Tagen bevorstehen.

Marktschreier und eine neue Ausstellung in Saalfeld

In Saalfeld startet am Donnerstag (Eröffnung 11 Uhr) ein Blumen- und Fischmarkt, bei dem Marktschreier aus dem ganzen Land bis zum Sonntag täglich von 10 bis 19 Uhr ihr Waren auf dem Marktplatz der Kreisstadt feilbieten.

Ein paar Meter weiter, in der Saale-Galerie, wird am Sonnabend ab 17 Uhr die Ausstellung zum 85. Geburtstag von Renate Jüttner eröffnet. „Wir wollen mit den Möglichkeiten der Corona-Einschränkungen ein interessantes Experiment wagen: Unsere besondere Ausstellungseröffnung soll als Open-Air-Veranstaltung im neu zu entdeckenden Innenhof der Brudergasse 9 stattfinden mit Zugang zur Galerie“, blickt Galeristin Maren Kratschmer-Kroneck voraus. Die Laudatio hält Klaus Freyer, Cello-Musik gibt es von Grita Bühler. In kleinen Besuchergruppen kann man anschließend in der Galerie die Bildwelt von Renate Jüttner betrachten. Da nur etwa fünfzig Gäste im Innenhof Platz finden können, wird um eine Voranmeldung gebeten.

Klavierkonzert am Liebtheatertheater Schloss Kochberg

Im Liebhabertheater Schloss Kochberg gibt es am Sonnabend um 17 Uhr ein Klavierkonzert. Frank-Immo Zichner spielt Werke von Haydn, Mozart und Beethoven. Die Besucher sitzen auf dem Theaterplatz, als Bühne dient der Portikus des Theaters, für den ein Steinway-Flügel angeliefert wird. Das Programm für das Konzert wurde wegen der Open-Air Situation umgestellt.

Ferienagentur feiert Jubiläum mit Tag der offenen Tür

Einen Tag der offenen Tür gibt es anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Ferienagentur Hofmann am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr in Rohrbach. Im Angebot sind unter anderem Hubschrauberrundflüge und Malkurse.