In Sitzendorf wird Christbaumschmuck bemalt

Sitzendorf. Glasmalerin Olina fertigt in Sitzendorf nach den Wünschen der Besucher personalisierte Weihnachtsbaumkugeln an.

Mehr Weihnachten geht nicht: In Sitzendorf gab es am dritten Adventswochenende Traditionelles, Besonderes und auch Verrücktes. Mit Fantasie, Können und ganz viel Herzblut zelebriert dies Glasmalerin Olina im Schauraum auf unübersehbare Weise. Die Künstlerin fertigt nach den Wünschen der Besucher personalisierte Weihnachtsbaumkugeln an. Diese Christbaumkugeln sind garantiert der Hingucker an jedem Weihnachtsbaum.