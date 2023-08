Industrie in Saalfeld-Rudolstadt wächst - aber nicht überall

Saalfeld/Rudolstadt Saalfeld bleibt die Wirtschaftshauptstadt im Landkreis -ein Blick auf die Umsätze nach Städten und Gemeinden

Wenn es - neben all den demografischen Hiobsbotschaften - überhaupt so etwas wie einen Mutmacher für die Entwicklung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt, dann sind es die Industrieumsätze. Obwohl die Zahl der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten seit 2020 konstant ist, stieg der Wert der verkauften Waren und Dienstleistungen in den vergangenen zwei Jahren von gut 1,9 auf fast 2,6 Millionen Euro. Das sind mehr als 20 Prozent Wachstum der Industrie innerhalb von zwei Jahren - und auch inflationsbereinigt ein sehr guter Wert.

Natürlich hat das mit dem allgemeinen Preisanstieg zu tun, es ist aber trotzdem deutlich über dem durchschnittlichen Umsatzzuwachs in Thüringen. Bei übrigens sinkender Zahl der Beschäftigten. In den zum Jahreswechsel 104 Industriebetrieben mit 20 und mehr Mitarbeitern im Kreis Saalfeld-Rudolstadt waren mit 8873 rund 120 Leute weniger beschäftigt, als noch ein Jahr zuvor.

Umsatz wächst um 340 Millionen Euro

Der Umsatz ist trotzdem um fast 340 Millionen Euro auf 2,56 Millionen Euro gestiegen: jedoch regional sehr unterschiedlich. Während das Städtedreieck in der Summe deutlich überproportional profitierte, haben ein paar eher ländlich geprägte Regionen eher Abstriche hinnehmen müssen. Dies geht aus Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor, die den Industrieumsatz nach Gemeinden darstellen.

Eine Besonderheit der Statistik ist, dass Orte mit weniger als drei Industriebetrieben in der Kategorie 20 Mitarbeiter plus X nicht ausgewiesen werden, weil dies Rückschlüsse auf einzelne Firmen zulassen könnte. Auch Unterwellenborn wird trotz eines dutzend Betrieben in dieser Kategorie zwar mit der Zahl der Beschäftigten (- 65), nicht aber mit dem Wert der verkauften Waren und Dienstleistungen abgebildet. Bekannt ist aber, dass allein das Stahlwerk Thüringen als größter Industriebetrieb im Landkreis im vorigen Jahr über 800 Millionen Euro Umsatz gemacht hat - knapp ein Drittel der Industrieproduktion in Saalfeld-Rudolstadt.

Saalfeld bleibt Industriehauptstadt des Kreises

Industriehauptstadt bleibt - abseits des Stahlwerkes - Saalfeld mit gut 600 Millionen Euro Umsatz, verteilt auf 28 Industriebetriebe mit fast 2800 Beschäftigten. Rudolstadt folgt mit halb so viel Beschäftigten (1417) und 582 Millionen Euro Umsatz knapp dahinter auf Platz zwei. Platz drei hält Bad Blankenburg mit 178 Millionen Euro Industrieumsatz vor Königsee (118 Millionen Euro). Beide Städte haben übrigens jeweils neun Firmen mit mehr als 20 Mitarbeitern und kommen zusammen auf knapp 700 Industriebeschäftigte.

Interessant ist ein Blick auf die Dynamik, die durchaus unterschiedlich ausfällt. Saalfeld legt innerhalb eines Jahres beim Industrieumsatz ebenso deutlich zu (+ 44 Mio. Euro) wie Rudolstadt (+ 74 Mio. Euro) oder Bad Blankenburg (+ 12,8 Mio. Euro).

Während die Zahl der Betriebe in dieser Größenordnung im Landkreis seit Jahren konstant ist, fällt der Blick auf die Entwicklung in den Regionen durchaus unterschiedlich aus. So hat die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel erstmals seit 13 Jahren wieder mehr als drei Industriebetriebe, die zusammen mehr als 23 Millionen Euro Umsatz machen.

Rekordumsätze im Städtedreieck vermeldet

Während im Städtedreieck für das vergangene Jahr überwiegend Rekordumsätze vermeldet werden, hat beispielsweise die Stadt Königsee, wo sich mehrere Industriebtriebe in den vergangenen Jahren verabschiedet haben, einen erwartbaren Umsatzrückgang zu verzeichnen. Hier sank der Industrieumsatz von 150 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 118 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

In den drei maßgeblichen Betrieben in Gräfenthal wurde zwar mit 15,4 Millionen Euro mehr Umsatz erwirtschaftet, als ein Jahr zuvor, die Summe liegt aber ein Drittel unter den Werten der 2010er Jahre.

In den neun Betrieben im Gebiet der VG Schwarzatal mit 20 und mehr Beschäftigten wurden im vorigen Jahr knapp 70 Millionen Euro an Umsatz erwirtschaftet. Das ist für die Region ein Spitzenwert, der zum guten Abschneiden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beiträgt.