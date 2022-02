Der Covid-19-Impfstoff von Moderna. Bei den Corona-Impfungen geht es der Statistik zufolge in Saalfeld-Rudolstadt nur noch schleppend voran.

Infektionen legen stetig weiter zu in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. 232 neue Coronafälle sind am Sonntag gemeldet worden aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Nicht stürmisch, aber stetig steigen seit Mitte Januar die Corona-Infektionswerte im Landkreis, wobei sie von den Rekordzahlen in der dritten Welle noch ein Stück entfernt bleiben. Nach 174 Neuinfektionen und einem weiteren Todesfall meldete das Gesundheitsamt am Sonntag weitere 232 neue Infizierte an das Robert-Koch-Institut (RKI).

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Ansteckungen je 100.000 Einwohner stieg damit auf 1302,1 und führte den Landkreis auf den dritten Platz in Thüringen, bundesweit freilich eher im hinteren Mittelfeld.

Mit Stand Freitagnachmittag lag die Hospitalisierungsinzidenz in Saalfeld-Rudolstadt bei 14,7 Fällen je 100.000 Einwohner, nachdem sieben neue Patienten in die Intensivstationen aufgenommen worden waren.

Bei den Corona-Impfungen geht es der Statistik zufolge nur noch schleppend voran: Eine Impfstoff-Dosis empfangen haben bislang 76,1 Prozent der Bevölkerung und damit nur 2,7 Prozent mehr als zwei Monate zuvor, die zweite Impfung haben 75 Prozent und die Auffrischungsimpfung lediglich 56,1 Prozent bekommen.