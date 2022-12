Infopunkt als Eintrittsportal in die Rudolstädter Innenstadt

Rudolstadt. Wirtschaftsminister übergibt Fördermittel in Rudolstadt.

Bereits am Montag übergab der Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee (SPD), an die Stadt Rudolstadt persönlich einen Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 286.000 Euro. Die Fördermittel kommen dem Ausbau des geplanten touristischen Infopoints „Platz am Saaltor“ in der Saalgasse zugute. Die Stadt investiert hier laut einer Mitteilung der Verwaltung noch zusätzliche 190.000 Euro. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Bereich komplett erneuert, mit Fahrradabstellplätzen, Bänken und zwei neuen Bäumen ausgestattet.

In Kürze wird der digitale Infopoint in Betrieb genommen. Mit dem nun erhaltenen Geld sollen dann aber zusätzlich eine E-Bike-Ladestation, Schließfächer und vor allem der Ausbau der neuen innerstädtischen Toilettenanlage im historischen Gebäude an der Stadtmauer erfolgen. „Der Platz soll für Gäste der Stadt wie ein Eintrittsportal in die Innenstadt dienen, wie es einst das Stadttor an diesem Ort war“, erklärte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) bei der Übergabe. Reichl zeigte auf, dass der Bedarf an digitalen Informationen seit Corona gestiegen sei und gleichzeitig der Rad- und Wandertourismus sowie Städtereisen stark nachgefragt würden. Dafür brauche es aber auch Schließfächer, Ladestationen und eine öffentliche Toilette. „Und der Platz am Saaltor ist prädestiniert mit seiner Verbindung von Innenstadt und Bahnhof“, so Reichl. Minister Tiefensee zeigte sich beeindruckt vom Projekt: „Die erhöhte Nachfrage nach Städtetourismus sehen wir überall. Solch attraktive Angebote braucht jede Stadt.“ Von der guten Lage des neuen Infopoints konnte sich der Minister schließlich selbst überzeugen. Bürgermeister Jörg Reichl lud Tiefensee noch auf den Weihnachtsmarkt „Schillers Weihnacht“ unweit des Platzes am Saaltor ein.