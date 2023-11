Infotag für Pendler und Rückkehrer in Rudolstadt

Rudolstadt Thaff und Wifag laden für den 1. Dezember ab 15 Uhr ins IGZ ein

Fast 13.000 Menschen verlassen täglich oder im Wochenrhythmus den Landkreis, um in den Nachbarregionen, manche auch in Hunderten Kilometern Entfernung ihr Geld zu verdienen. Manch einer wird das Pendeln satthaben und möchte seine Freizeit lieber gemeinsam mit der Familie in der Heimatregion verbringen. Insbesondere solche Menschen sind dazu eingeladen, am Freitag, dem 1. Dezember 2023, am Pendler- und Rückkehrertag teilzunehmen, zu dem die Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF) mit Unterstützung der Wirtschaftsförderagentur Region Saalfeld-Rudolstadt einlädt. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) in Rudolstadt genauer mit dem Thema zu befassen und sich umfassend zu informieren.

„Mit den Pendler- und Rückkehrertagen wenden wir uns an alle, die weggezogen sind oder unter der Woche auswärts arbeiten und denen die dadurch verlorene Lebenszeit zu schade ist. Wir möchten Sie zurückgewinnen! Deshalb erfahren Sie an diesem Tag im IGZ in Rudolstadt alles zu Ihren neuen Chancen in der alten Heimat! Zudem geben wir Ihnen hilfreiche Tipps zur Jobsuche und zur Gestaltung Ihrer Bewerbungsunterlagen“, wirbt ThAFF-Teamleiter Andreas Knuhr für eine Teilnahme. Zugleich wirbt die ThAFF bei Arbeitgebern für das bestehende Potential an Fach- und Arbeitskräften. Wie aus den aktuellen Zahlen vom Pendleratlas hervorgeht, gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt rund 12.500 Pendler, deren Arbeitsplatz außerhalb des Landkreises liegt. Gleichzeit pendeln ca. 6.100 Personen zum Arbeiten in den Landkreis. „Um in unseren Beratungen auch für Ihre freien Stellen werben zu können, müssen Sie nur Ihre aktuellen Stellenausschreibungen kostenfrei in unserer Thüringer Stellenbörse unter www.thaff-thueringen.de veröffentlichen. Eine Mühe, die Sich lohnt“, verdeutlicht Knuhr mit dem Hinweis, dass die Stellenanzeigen zusätzlich und ohne weitere Kosten in den Stellenbörsen zahlreicher weiterer Webseiten erscheinen. Landrat Marko Wolfram (SPD) schaut laut einer Mitteilung der Veranstaltung optimistisch entgegen. „Ich erhoffe mir von diesem Aktionstag, dass viele Menschen den Weg zurück in ihre alte Heimat finden. In den letzten Jahren hat sich viel Positives in unserem lebenswerten Landkreis getan – gerade was die Jobperspektiven angeht.“ red