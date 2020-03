Saalfeld. Entertainer Ingo Oschmann verblüffte am Freitagabend sein Publikum im Meininger Hof in Saalfeld.

Ingo Oschmann in Saalfeld: Ratschläge fürs Leben vom witzigen Magier

Obwohl die Besucherzahl Freitagabend im Saal des Meininger Hofs überschaubar ist, gibt Comedian Ingo Oschmann auf der Bühne alles. Der gebürtige Bielefelder trifft so sicher Pointen und ist dabei so begeistert von sich selbst und von seinem - dem Coronavirus trotzenden - Publikum, dass von Anfang an die Stimmung großartig ist. Oschmann überzeugt mit Charme, bindet sein Publikum ein und sorgt mit seinen Rückblicken in die Jugend der achtziger Jahre immer wieder für ein: „Genau, so war es“ - passend zum Motto seines Programms „Wunderbar - es ist ja so“.

Dem selbst ernannten „dicken George Clooney der Comedy“ sei eine Sache besonders wichtig: Er mache Comedy, kein Kabarett. Es gehe ihm nur darum, dass jeder Anwesende einen „entspannten Abend und viel Freude“ habe, frei von Beleidigungen. Wie sehr das Energiebündel seine Zuschauer schätzt, machte er ihnen immer wieder klar: „Ihr schenkt mir heute Abend das Kostbarste, was ihr habt: eure Zeit - und ich hoffe, dass ich damit bisher gut umgegangen bin.“

Charmanter Unterhalter sucht das Gespräch mit dem Publikum

Auch während der Pause zog sich der charmante Unterhalter nicht einfach in den Künstler-Bereich zurück, sondern suchte stattdessen das Gespräch mit den Besuchern. Vergleicht der Entertainer seine eigene Kindheit in den 80er Jahren mit den Zuständen heutzutage, so macht ihn so einiges stutzig. „Das Einzige, was in den 80ern online war, war die Wäsche meiner Oma“, so Oschmann. Ja, die digitale Welt, sie macht für ihn nur wenig Sinn: „Früher war das ein Event, wenn es hieß, Ihre Bilder sind jetzt abholbereit, da sind die Freunde vorbeigekommen, die Verwandten aus Amerika eingeflogen, wildfremde Menschen haben sich dieser Traube von Menschen angeschlossen“, schwelgte er in Erinnerung. Heute würden Fotos dagegen einfach wieder gelöscht.

Auch die Zaubertricks, mit denen quasi alles begann, kamen nicht zu kurz und brachten alle Anwesenden zum Staunen. Ingo Oschmann schafft es gekonnt, auf spontane Einwürfe des Publikums zu reagieren, seine Bühnenauftritte zeichnen sich durch die aktive Beteiligung der Gäste ebenso aus, wie durch die spritzige Mischung aus guter Laune und doch auch nachdenklicheren Themen. Ob Oschmann nun die Geburt des eigenen Kindes als magischen Moment bezeichnete oder darauf aufmerksam machte, dass es reines Glück sei, in einem Land geboren zu sein, das zu den reichsten zehn Prozent des Planeten gehöre – der Applaus war ihm sicher. Mal das wertzuschätzen, was man hat, das ist dem Kleinkünstler (er ist nur 1,72 cm groß) wichtig.