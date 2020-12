Initiative für die Händler im Schwarzatal

Die Landgemeinde Schwarzatal will mit einer gemeinsamen Aktion ihre örtlichen Händler unterstützen und hat deswegen die Aktion „Fahr nicht fort - kauf im Ort“ ins Leben gerufen, die auf die komplizierte Lage von Einzelhandel und Gastronomie aufmerksam machen und gleichzeitig die Bevölkerung aufrufen will, mit bewussten Einkäufen vor Ort und nicht in der nächstgrößere Stadt dafür zu sorgen, dass es die Geschäfte auch nach der Krise noch gibt.

Bürgermeisterin Kathrin Kräupner (parteilos) begrüßt die Händlerinitiative, bei der in den jeweiligen Geschäften in Oberweißbach, Lichtenhain, Mellenbach-Glasbach und Meuselbach-Schwarzmühle mit Flyern auch auf die anderen mitmachenden Geschäften hingewiesen werden soll.

Für den kommenden Samstag hat auch Katharina Eichhorn, Fröbelstadtmarketing-Geschäftsführerin, einen Extra-Tipp: „Da gibt es nicht nur am Samstagvormittag den Weihnachtsbaumverkauf mit Bäumen aus der Region, dessen Erlös traditionell dem Förderverein Südthüringer Dom zugute kommt. Auch das eigentlich im Winter samstags geschlossene Fröbelhaus will von 9 bis 12 Uhr besondere Weihnachtsgeschenkangebote unterbreiten.“