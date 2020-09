Die Marketingagentur Outrange Media und die Softwareschmiede Batix aus Saalfeld präsentierten sich in einem Gemeinschaftsstand. Im Bild: Maxi Migdal von Outrange Media mit Ludwig Schubert und einem Kollegen von Batix, der eine sogenannten Holo-Lens, also in etwa eine Brille für virtuelle Realität, trägt. Vorne ein Modell des ehemaligen Inko-Kaufhauses in Saalfeld, das derzeit in Saalfeld als neuer Sitz für Batix und Outrange Media renoviert wird.

Foto: Robin Kraska