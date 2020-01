Saalfeld/Rudolstadt. 600 Interessenten besuchten die Messe Inkontakt für Pendler und Rückkehrer am Samstag in Saalfeld und Rudolstadt.

Inkontakt will Pendler zurück holen nach Saalfeld-Rudolstadt

Die Not war groß in den ersten Jahrzehnten nach der Wende, Arbeitsplatzmangel und ein erhebliches Lohngefälle trieben viele Thüringer ins Exil oder ließen sie lange Wege in Kauf nehmen, um in Lohn und Brot zu stehen. Über 125.000 Thüringer pendeln zum Arbeiten in andere Bundesländer. Inzwischen hat sich das Blatt gewandelt, die Region sucht händeringend nach Arbeitskräften und hat dabei auch potenzielle Rückkehrer fest im Blick.

Gründe für die Rückkehr sind oft familiärer Natur, etwa wenn Kinder ins Spiel kommen oder Angehörige gepflegt werden müssen. Viele potenzielle Rückkehrer haben zudem die langen Fahrwege satt, andere zieht es wegen Erbschaft oder Grundstückserwerb wieder zurück in die Heimat. Pendler zurück in die Heimat zu bewegen – das war auch das Ziel der Messe „Inkontakt für Pendler und Rückkehrer“ am Samstag. Informieren über aktuelle Berufsangebote in der Region Hunderte Berufs-Pendler und Rückkehrwillige nutzten die Gelegenheit, an den Standorten in Rudolstadt und Saalfeld mit kompetenten Ansprechpartnern aus dem Landkreis ins Gespräch zu kommen und sich über aktuelle Berufsangebote in der Region zu informieren. Insgesamt 41 Unternehmen aus der IT-Wirtschaft, Industrie, Handel sowie aus der Stadtverwaltung offerierten an ihren Ständen ihre aktuellen Stellenangebote. Gesucht wurde von den beteiligten Unternehmen in einem breiten Spektrum vom Mechatroniker über Berufskraftfahrer, Mechaniker bis hin zu Pflegefachpersonal. „Die Messe ist eine gute Möglichkeit, sich neu zu orientieren“ „Wir hatten bisher relativ junges Publikum, das hier in der Region von Entlassung betroffen war, darunter hauptsächlich Kennametal-Beschäftigte aus Königsee, die sich hier nach einen neuen Job umgesehen haben und in der Region bleiben möchten“, sagte Steffen Bärschneider, Konstrukteur bei der Bad Blankenburger Firma Petrick. Pflegedienstleiter Stefan Paetzold von der Diakoniesozialstation eröffnet seinem Gesprächspartner, Heilerziehungspfleger Marcel Czerwick-Fuchs, welche Chancen er bei dem Arbeitgeber aus Rudolstadt habe. „Die Messe ist eine gute Möglichkeit, sich neu zu orientieren“, sagt der Erfurter nach diesem intensiven Gespräch, bei dem auch seine Frau Fritzi teilnahm. Inzwischen habe die gebürtige Rudolstädterin eine Familie gegründet und Lust auf die alte Heimat bekommen. Neue Hoffnung durch die Messe schöpft auch ein Saalfelder. Er möchte seinen Namen nicht nennen, verrät aber, das soziale Umfeld spiele mit bei dem Wunsch, in die Heimat zurückzukehren. Aber natürlich muss auch das Gehalt stimmen. Täglich fährt er fast 100 Kilometer von seinem Heimatdorf nach Franken und zurück. Die Arbeit gefalle ihm sehr, die Fahrerei sei aber unmöglich. „Das ist nervig“, sagte der junge Mann. Die Veranstalter setzen auf Heimatgefühl Auch Michelle-Sophie Rothenburger möchte sich neu orientieren. Die Ausbildung zur Automobilkauffrau sei ein Fehler gewesen, deshalb sei die 19-Jährige auf der Suche nach etwas Neuem und für alles offen, lässt sie wissen. Am Ende haben etwa 600 Männer und Frauen die Messe besucht, schätzt Matthias Fritsche. Zahlen, wie viele Gespräche letztendlich zum Erfolg führen, habe man leider nicht. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderagentur verrät auch kein Geheimnis, dass die Veranstalter mit dem Zeitpunkt der Messe auf Heimatgefühl setzen. „Viele, die jetzt bei ihren Familien hier zu Besuch sind, werden sicher auch zu hören bekommen: Ach, wie schön es doch wäre, wenn du jetzt hierbleiben könntest.“