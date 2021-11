Innenstadt geht ins Internet

Guido Berg über die Schließung der Saalfelder Hauptpost.

Die Saalfelder Hauptpost-Filiale schließt. Genau genommen war es ja nur noch eine Postbank-Filiale, aber nun wird es offensichtlich: Es gibt keine Post mehr in den Städten, schon gar keine Hauptpost. Das ist Geschichte. Das eigentliche Geschäft, wie in vielen anderen Branchen auch, wird ins Internet verlagert.

Selbst die Innenstadt-Händler im Städte-Dreieck denken über einen Online-Markt nach – so wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg über soziale Medien in 3D nachdenkt, wie jüngst berichtet wurde anlässlich der Umbenennung des Facebook-Mutterkonzerns in „Meta“.

Virtualität ersetzt Realität. Das kommt auf uns zu wie eine Gewitterwand. Das muss uns nicht gleich stören, wir sitzen dann warm und trocken auf der Couch und wandern als virtuelle Avatare durch dreidimensionale Räume – oder sagen wir gleich: Städte. Dort kaufen wir ein, treffen uns und besuchen dort vielleicht auch eine Postfiliale.

Aber was, das ist die Eine-Million-Dollar-Frage, wird aus unseren realen Innenstädten? Erst haben wir dort produziert und gekauft, dann nur noch gekauft. Dann nicht mehr. Das Internet übernimmt die Funktionen der Einkaufsinnenstadt.

Es muss nicht schlechter werden, kann aber. Wir brauchen Ideen, wie und warum wir gern in der Innenstadt sind – und was wir dort künftig machen.

Hiobsbotschaft: Die Saalfelder Hauptpost-Filiale schließt