Internationaler Blick auf Rudolstadt: Kantate „Die Engel“ wird uraufgeführt

Rudolstadt. Libanesisch-französischer Komponist und Konzert-Organist Naji Hakim widmet den Rudolstädter Engeln ein Werk. Jetzt wird es uraufgeführt

Ein für Kirchenfreunde ganz besonderes Konzert wird es am Sonntag, 24. September, in die Stadtkirche Rudolstadt geben. „Es ist uns gelungen, den international agierenden libanesisch-französischen Komponisten und Konzert-Organisten Naji Hakim zu gewinnen, eine Kantate, inspiriert durch die Engel in der Stadtkirche, zu komponieren“, teilt Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen mit. Seine Tonsprache orientiere sich an Strawinsky, Gershwin und Bach. Das Libretto aus ihrer Feder stehe in der Tradition der Rudolstädter Liederdichterin Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt.

Im 75. Jubiläum des Oratorienchors Rudolstadt wird Katja Bettenhausen im Beisein des Komponisten die Uraufführung der Kantate „Die Engel“ dirigieren. Im zweiten Teil des Konzerts wird Kantor Andreas Marquardt aus Saalfeld das Te Deum von Antonín Dvořak aufführen. Die beiden Oratorienchöre aus Rudolstadt und Saalfeld kooperieren im Konzert mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt und KMD Frank Bettenhausen an der Orgel. Als Solisten konnten Andrea Reuter, Annekathrin Laabs, Alexander Schafft und Nils Stäfe gewonnen werden.

Sonntag, 24. September, 20 Uhr, Stadtkirche Rudolstadt; Abendkasse: 19 Uhr