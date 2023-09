Investition von 13 Mio. Euro: Glasfaserausbau in Königsee wird weiter vorangetrieben

Königsee Thüringer Netkom, Stadt und Wohnungsgenossenschaft unterschreiben Vertrag zur großflächigen Erschließung

In der Stadt Königsee und den Ortsteilen kann die großflächige Erschließung mit glasfaserbasiertem Breitband beginnen. "Mit der heutigen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Königsee und Thüringer Netkom

wurde der Glasfaserausbau für das Stadtgebiet und zwölf weitere Ortsteile besiegelt", heißt es in einer Mitteilung der Netkom. Danach würden in den kommenden 48 Monaten die Kernstadt Königsee sowie die Orte Dörnfeld, Garsitz, Oberschöbling,

Lichta, Oberköditz, Unterköditz, Horba, Rottenbach, Milbitz, Storchsdorf, Solsdorf und Thälendorf erschlossen.

Die Thüringer Netkom investiert nach eigenen Angaben in den Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich knapp 13 Millionen Euro – d.h., es werden für das Projekt keinerlei Fördermittel in Anspruch genommen. Bürgermeister Marco Waschkowski sagte zur Vertragsunterzeichnung: “Wir sind sehr froh, dass nun vertraglich alles unter Dach und Fach ist in Sachen Glasfaserausbau. Unsere Stadtverwaltung wird die Thüringer Netkom nach besten Kräften unterstützen, damit es möglichst keine Verzögerungen beim Projekt gibt. Deswegen haben wir vereinbart, dass gleich nach der heutigen Vertragsunterzeichnung die Bauplanungen beginnen.“

Rund 3600 Haushalte sollen angeschlossen werden

Sehr gut sei zudem, dass auch die Wohnungsgenossenschaft Königsee mit rund 700 Wohnungen in die Glasfasererschließung eingebunden sei, so Bürgermeister Waschkowski weiter. Im Zuge des Glasfaserprojektes in der Region Königsee

werden ca. 3600 Haushalte erschlossen, rund 75 Kilometer Lichtwellenleitungen werden dafür neu verlegt.

„Wir haben bereits gute Erfahrungen im Raum Königsee mit Breitbandvorhaben gemacht“, so Hendrik Westendorff, Geschäftsführer der Thüringer Netkom. „In den Orten Garsitz und Horba haben wir schon rund 150 Kunden mit schnellem DSL versorgt. Zudem ist es uns vor wenigen Wochen gelungen, den lokalen Kabelnetzbetreiber TV

Königsee zu übernehmen. Hier binden wir bereits bestehende Kommunikationsinfrastruktur in das neue Glasfasernetz mit ein. Selbstverständlich führen wir auch die Kundenverträge von TV Königsee weiter.“

Informationen in Bürgerversammlungen geplant

In den nächsten Tagen werde die Thüringer Netkom Einladungen für

erste Bürger- und Einwohnerversammlungen im Zusammenhang mit

dem geplanten Glasfaserausbau in Königsee verschicken. Neue Glasfaseranschlüsse werden von der Thüringer Netkom grundsätzlich als Glasfaserdirektanschluss ausgeführt – egal ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Geschäftsimmobilie oder Verwaltungsgebäude. Die Glasfasertechnologie ermöglicht an allen Anschlüssen - auch in privaten Haushalten - Bandbreiten bis 1 Gigabit/s. Ausgenommen sind nur die Ortsteile, die bereits im Zuge des Weiße-Flecken-Programms, also im geförderten Ausbau erschlossen werden.