Investor und Stadt: Neue Pläne für Saalfelds Bahnhofsbrache

Neuer Anlauf für die Saalfelder Bahnhofsbrache: Die Saalfelder Rathaus-Spitze und der Investor Josef Saller haben sich auf ein neues Bauprojekt auf der Saalfelder Bahnhofsbrache geeinigt. Ein vorangegangenes Vorhaben Sallers, am Saalfelder Bahnhof ein Fachmarktzentrum zu errichten, war bereits vor Jahren insbesondere am Widerstand der Innenstadt-Händler gescheitert.

Hochwertige Lebensmittel auf 3000 Quadratmeter

Nun ist geplant, am Bahnhof auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 3000 Quadratmetern hochwertige Lebensmittel zu verkaufen. Für einen Lebensmittelmarkt - einen Lebensmittel-Vollsortimenter - sind 2200 Quadratmeter veranschlagt; für einen sich unmittelbar anschließenden Biomarkt 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das bestätigten Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania und die Baudezernentin Bettina Fiedler (beide CDU) in dieser Woche auf Anfrage der Redaktion.

Der Bürgermeister betonte, dass es im Gegensatz zu den gescheiterten Plänen für ein Fachmarktzentrum nun „am Bahnhof keine zentrenrelevanten Sortimente geben wird“. Kania: „Wir können mit gutem Gewissen sagen: Es nimmt niemanden etwas weg.“ Zudem „gibt es keine Möglichkeiten der Erweiterung mehr“. Auf einem Areal neben dem Vollsortimenter und dem Bioladen könnte den Plänen und der Übereinkunft eine Spiel- und Aufenthaltsfläche entstehen, an deren Gestaltung die Saalfelder Ideen einbringen können. Zudem ist auf dem Parkplatz des Kreisel kurz vor der Brücke die Möglichkeit eingeräumt, in einem „Optional-Gebäude“ eine Imbiss-Filiale einzurichten, etwa von Burger-King oder Subway.

Bürgermeister: Die Pläne sind mehrheitsfähig

Kania geht davon aus, dass diese Pläne in Saalfeld mehrheitsfähig sind. Eine andere Entwicklungsoption gebe es auf lange Zeit nicht. Er habe sich diesbezüglich bereits mit den Chefs der Stadtratsfraktionen getroffen. Im Rat der Bürgermeister des Städtedreiecks Rudolstadt, Saalfeld und Bad Blankenburg seien die neuen Pläne für eine Entwicklung des Saalfelder Bahnhofs nicht ablehnend aufgenommen worden. Laut Kania habe Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (Bürger für Rudolstadt) erklärt, dass er einer Entwicklung Saalfelds am Bahnhof nicht im Wege stehen wolle. Der geplante Ausbau des Marktkaufcenters am Mittleren Watzenbach war auf politischen und juristischen Widerstand aus Rudolstadt gestoßen, da darin ein Nachteil für die Rudolstädter Innenstadt befürchtet wurde.

Nachdem 2015 die Mehrheit der Saalfelder gegen ein Fachmarktzentrum stimmten, hatte Saller dem Vernehmen nach zuletzt an drei 800-Quadratmeter-Märkte gedacht, die aber in Saalfeld auch nicht mehrfähig schienen. Nun folgt der abgestimmte Vorschlag für hochwerte Lebensmittel auf insgesamt 3000 Quadratmetern. Wie der Saller-Projektentwickler Andreas Barth am Donnerstag erklärte, sei das „der kleinste gemeinsame Nenner“ zwischen dem Investor und der Rathaus-Führung. Der Vorzug dieser Lösung sei, dass nur an den Bahnhof komme „was die Stadt noch braucht und nicht mehr“.

Kania: Keine Konkurrenz für den Cup-Markt

Während der Vollsortimenter laut Bürgermeister insbesondere zur Versorgung der Bewohner von Alt-Saalfeld dienen soll, sei der geplante Biomarkt sogar „ein Alleinstellungsmerkmal in der Region“. Bisher hätten in Thüringen nur Städte wie Erfurt und Jena Biomärkte aufzuweisen. Eine gefährliche Konkurrenz für den kleinen Cup-Markt am Markt oder den Marktkauf am Mittleren Watzenbach sieht Kania in den Bahnhofs-Plänen nicht. Der Cup-Markt bediene eine andere Klientel und sei eher etwas „für den Einkauf mit der kleinen Tasche“.

„Einen Meilenstein nach Jahren der Verhandlung“ nannte die Baudezernentin Bettina Fiedler die Einigung mit Saller. Der Bürgermeister hofft „den Schandfleck Bahnhofsbrache so zu beseitigen, dass es für die Stadt eine positive Entwicklung nimmt“. Die neuen Bahnhofspläne gehen nun in die politische Willensbildung. Eine erneute Befragung der Bürger schließt Bürgermeister Kania nicht aus.