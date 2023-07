Wirtschaftsförder-Chef Matthias Fritsche (li.) und Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) (re.) präsentierten am Mittwoch am Rande der Stadtratssitzung zwei Tourismus-Investoren: Claudia Weidner will am Saalfelder Schwimmbad eine Reihe von Ferienhäuser im Tiny-House-Stil errichten. Und Oliver Krämer, Prokurist der Helmut Knaus KG, will unweit der Burgruine Hoher Schwarm einen Caravan-Stellplatz errichten.