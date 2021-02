Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt wieder deutlich über 100

Saalfeld. Zwölf neue Fälle am Samstag, vier weitere Fälle am Sonntag: Der Inzidenzwert für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steigt wieder an.

Am Sonntag sind laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vier weitere Fälle von Covid-19-Infektionen hinzugekommen, jedoch kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stieg weiter an und erreichte den Wert von 111,4. Von den 20 aktuell für Covid-19-Patienten verfügbaren Betten in den Thüringen-Kliniken waren laut Bundesregister 15 belegt. Vier dieser Patienten wurden einer Intensivbehandlung unterzogen und beatmet.

Am Sonnabend, nach zwölf neuen Infektionsmeldungen und einem weiteren Covid-19-Todesfall, hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis noch bei 107,6 gelegen und damit auf exakt der gleichen Höhe wie am Freitag. Insgesamt hat sich die hoffnungsvolle Entwicklung in der vorigen Woche, als die Sieben-Tage-Inzidenz bis auf 80,4 gesunken war, damit wieder umgekehrt.

Laut Landratsamt gilt für die Schulen, dass die Klassenstufen 5 und 6 entsprechend der Thüringer Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung unabhängig von der Inzidenz ab 1. März in die Stufe Gelb wechseln und die Schulöffnung vorbereiten. Der Präsenzunterricht für die Stufen ab Klasse 7 findet laut Bildungsministerium frühestens ab 2. März statt. Die Festlegung durch das Ministerium soll spätestens am 1. März erfolgen.