Inzidenz über 300 und weitere Todesfälle in Saalfeld-Rudolstadt

Somit sind es am 10. Dezember 436 aktive Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das teilte das Landratsamt mit.

1450 Personen befinden sich demnach in amtlich angeordneter Quarantäne, so viele wie noch nie. In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt befinden sich 58 Personen in stationärer Behandlung, zwei weitere auf der Intensivstation. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen wurde vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 24 angegeben, zwei mehr als am Vortag.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert des RKI für den Landkreis liegt bei 304,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Es haben sich binnen einer Woche also mehr als 300 Menschen neu infiziert.

Im Landratsamt tagte am Donnerstagnachmittag der Corona-Krisenstab, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Es wird erwogen, ähnlich wie im Saale-Orla-Kreis, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu verschärfen. Bestätigte Infektionen gab es zuletzt auch aus weiteren Kindereinrichtungen und einem Saalfelder Pflegeheim. Betroffen davon sind unter anderen die Freie berufliche Schule für Pädagogik und Pflege in Mellenbach-Glasbach, ein Förderzentrum in Rudolstadt und die Aquila-Grundschule in Saalfeld.