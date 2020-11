Inzidenzwert im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steigt auf 55,2

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist endgültig im roten Bereich angekommen. Nach 26 weitere Personen, die am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohner. Darüber informierte am Vormittag das Landratsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Gesundheitsamt schickt im Kreis jetzt 351 Leute in Quarantäne

Aktuell sind demnach 92 Personen als aktive Coronafälle registriert, so viele wie noch nie an einem Tag. Vier Personen aus dem Landkreis werden stationär in den Thüringen-Kliniken behandelt.

Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus bei inzwischen 241 Personen mit Wohnsitz im Landkreis nachgewiesen. Für 351 Personen besteht eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes. Der Inzidenzwert stieg laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 55,2 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Auch in den Nachbarkreisen liegen die Inzidenzen meist über 50

In den Nachbarregionen sieht es kaum besser aus. Die aktuelle Karte des RKI weist folgende Inzidenzen aus: Saale-Orla-Kreis 53,5, Saale-Holzland-Kreis 79,6, Weimarer Land 101,0, Ilmkreis 43,3, Hildburghausen 177,2, Sonneberg 69,3, Kronach 148,3.

Ein Sprecher der Behörde sagte zu der neuesten Entwicklung: „Das Landratsamt bittet dringend darum, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, die Alltagsmaske zu tragen und Kontakte auf das Nötigste zu beschränken“.