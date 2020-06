Die Sanierung der Itting-Garagen in Probstzella geht ihrem Ende entgegen.

Probstzella. Probstzellas Bürgermeister schlägt den Komplex als Sitz für eine Rettungswache vor. Breitbandausbau startet offiziell am 22. Juli

Itting-Garagen könnten zur Rettungsleitstelle werden

Die Sanierung der historischen Itting-Garagen ist so gut wie abgeschlossen, da tut sich eine interessant klingende Nutzungsoption auf: Sie könnten zum Sitz von einer der zwei geplanten neuen Rettungswachen im Landkreis werden.

Wie Probstzellas Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) am Dienstag zum Gemeinderat in Kleinneundorf sagte, sucht die Johanniter-Unfallhilfe ein passendes Objekt und er habe die Garagen vorgeschlagen. Nun wolle die Hilfsorganisation das Objekt begutachten.

Doch es gibt auch Schatten in Sachen Itting-Garagen: Ratsmitglied Maik Albrecht (FuV) habe gehört, dass es bereits erste Beschwerden des Wohnungsmieters gegeben habe. Mechtold bestätigte, dass Nacharbeiten an Fußbodenleisten und Fenstern notwendig seien. Wohl durch unsachgemäßen Einbau von Dichtungen soll bei starkem Regen sogar schon Wasser eingedrungen sein. Die zweite Wohnung sei noch immer unvermietet, weiß Albrecht. Außerdem wird der Klinker für den Sockelbereich teuer: Maik Albrecht spricht von 700 Euro pro Quadratmeter, bei insgesamt 28 Quadratmetern also 21.000 Euro – ohne Anbau. Das Material konnte allerdings noch nicht geliefert werden, weil der zweite Probebrand eines brandenburgischen Anbieters noch nicht abgeschlossen ist.

Ratsherr Mirko Körner (SPD) wollte wissen, wie der Stand beim Breitbandausbau sei. Mechtold zufolge sei der Vertrag am Montag in Probstzella eingegangen und solle am 22. Juli bei einem Pressetermin öffentlich signiert werden. Damit beginne die Maßnahme offiziell.